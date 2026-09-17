Caja Rural taldeak Sergio Higuita kolonbiarra fitxatu du datozen bi denboraldietarako
EF Education-EasyPost, Bora-hansgrohe eta XDS-Astana taldeetan banatuta, txirrindularitzaren maila gorenean eman dituen zortzi denboraldietan, Higuitak etapa garaipenak lortu ditu Espainiako Vueltan, Romandiako Tourrean eta Itzulian.
Sergio Higuita (Medellin, 1997) kolonbiarra Caja Rural-Seguros RGA taldean arituko da datozen bi denboraldietan. Azken denboraldian, Hego Amerikako txirrindularia Suitzako Itzuliko top-10ean (9. postuan) sailkatu da, eta 500 puntu inguru pilatu ditu UCIk WorldTourreko lasterketetan.
EF Education-EasyPost, Bora-hansgrohe eta XDS-Astana taldeetan banatuta, txirrindularitzaren maila gorenean eman dituen zortzi denboraldietan, Higuitak etapa garaipenak lortu ditu Espainiako Vueltan (Becerril de la Sierra), Romandiako Tourrean eta Itzulian. Gainera, 2022ko Kataluniako Voltako sailkapen orokorrean gailendu zen, Richard Carapazekin lehia estuan.
29 urte bete berritan, Higuitak ia hamarkada bateko eskarmentua du tropel profesionalean, eta Frantziako Tourreko lau ediziotan eta Vueltako beste hainbatetan parte hartu du.
"Une honetan taldea indartzen ari da, urte bikaina egin du eta World Tourreko onenen aurka jokatuko du, beldurrik gabe. Proiektu bezala gustatzen zait, eta horrek taldearekin bat egiteko konbentzitu ninduen", adierazi du txirrindulari kolonbiarrak.
"Bada beste gauza berezi bat ere: taldearen kolorea berdea eta zuria da, Kolonbiako Antiokia bizi den eskualdekoa bezala. Nire bandera izango balitz bezala eramango dut", gaineratu du.
"Nire emaitzarik onenak astebeteko lasterketetan eta egun bateko proba klasikoetan lortu ditut. Helburu horiek berriro ezarri nahi ditut eta gauza epikoak egiten saiatu", azaldu du datorren denboraldiari begira.
"Oso motibatuta nago, bihotzez ahalik eta ondoen egin nahi dut", erantsi du.