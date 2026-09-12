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Mikel Landa: “Neukan guztia eman dut"

Iragarkia
Mikel Landa
18:00 - 20:00
Mikel Landa. Irudia: EITB.
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Azken eguneratzea

Arabarrak garaipen handia lortu du Espainiako Itzuliko 20. etapan gailenduta ia bost urte garaipenik lortu gabe igaro ostean. Landa malko artean helmugaratu da. 

Mikel Landa Meana UCI World Tour Espainiako Vuelta

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