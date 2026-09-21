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Igor Arrieta ficha por el Lidl-Trek hasta 2029

El ciclista navarro, de 23 años, dejará el UAE, en el que ha permanecido durante tres temporadas, y ha firmado por tres campañas por el equipo alemán: “Creo que puedo seguir creciendo, en el Lidl-Trek; me motiva correr junto a grandes corredores como, por ejemplo, Skjelmose, Pedersen o Ciccone”, ha señalado.
Igor Arrieta (UAE)
Igor Arrieta ganó, en mayo, la quinta etapa del Giro de Italia de 2026. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Igor Arrieta Lidl-Trek taldean arituko da, 2029ra arte
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Igor Arrieta ha fichado por el Lidl-Trek para las tres próximas temporadas, hasta 2029, tal y como ha anunciado este lunes el equipo alemán. El ciclista navarro, de 23 años, dejará así el UAE, en el que ha permanecido durante tres campañas: “Creo que puedo seguir creciendo, en el Lidl-Trek; me motiva correr junto a grandes corredores como, por ejemplo, Skjelmose, Pedersen o Ciccone”, ha señalado Arrieta, tras confirmarse la noticia, en declaraciones que recoge la página web de su nuevo equipo.

De esta forma, el de Uharte Arakil seguirá en el WorldTour, donde ya ha sumado una victoria: una etapa del Giro de Italia de 2026. El Lidl-Trek destaca que ha fichado a uno de los jóvenes con mayor proyección del ciclismo estatal, y recuerda cómo, en la Itzulia Basque Country de 2026, obtuvo un brillante octavo puesto.

“Tengo muy buenas sensaciones, en torno a mi fichaje por el Lidl-Trek”, ha afirmado el ciclista navarro.

UCI World Tour Igor Arrieta Ciclismo

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