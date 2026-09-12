Espainiako Vuelta

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Mikel Landaren garaipenaren azken metroak Espainiako Vueltako 20. etapan

Iragarkia
LA CALAHORRA (GRANADA) 12/09/2026.- El ganador de la etapa Mikel Landa durante la 20ª etapa de la Vuelta ciclista España entre La Calahorra y Collado del Alguacil (Granada) de 187 kilómetros este sábado. EFE/ Javier Lizón
18:00 - 20:00
Mikel Landa. Argazkia: EFE
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mikel Landak 2026ko Espainiako Itzuliko 20. eta azken-aurreko etapa irabazi du larunbat honetan, Calahorra eta El Collado del Alguacil arteko 186,8 kilometroko etapa gogorra. Ikusi hemen lasterketako azken metroak.

Mikel Landa Meana UCI World Tour Txirrindularitza Espainiako Vuelta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X