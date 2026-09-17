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Usoa Ostolazak ez du Laboral Kutxan jarraituko
Txirrindulari zarauztarrak sei urte egin ditu taldean; aurten, besteak beste, Eibarko Klasikoa irabazi zuen.
Usoa Ostolaza txirrindulariak ez du Laboral Kutxan segiko, taldeak ostegun honetan X sarean jakitera eman duenaren arabera. Sei urteren ostean, beste ibilbide bati ekingo dio aurrerantzean kirolari zarauztarrak.
Aurtengo sasoian, Eibarko Klasikoan txapeldun izateaz gain, laugarren postuan amaitu zuen Espainiako Vueltan, hirugarren Burgosko Itzulian, eta zazpigarren, berriz, Itzulian.
Horrez gain, aste honetan bertan, bosgarren egin zuen Valoniako Itzulian.
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