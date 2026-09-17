La ciclista Usoa Ostolaza no seguirá en el Laboral Kutxa, según ha informado este jueves el club en su cuenta de X. Tras seis años, la deportista zarauztarra iniciará una nueva andadura.

Esta temporada, se proclamó campeona en la Clásica de Eibar, además de acabar cuarta en la Vuelta a España, tercera en la Vuelta a Burgos, y séptima en la Itzulia.

Esta misma semana, llegó en quinto lugar al Gran Premio de Wallonie.