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Usoa Ostolaza no seguirá en el Laboral Kutxa
La ciclista zarauztarra lleva seis años en el equipo; entre sus logros de la presente campaña destaca, entre otros, la victoria de la Clásica de Eibar.
Euskaraz irakurri: Usoa Ostolazak ez du Laboral Kutxan jarraituko
La ciclista Usoa Ostolaza no seguirá en el Laboral Kutxa, según ha informado este jueves el club en su cuenta de X. Tras seis años, la deportista zarauztarra iniciará una nueva andadura.
Esta temporada, se proclamó campeona en la Clásica de Eibar, además de acabar cuarta en la Vuelta a España, tercera en la Vuelta a Burgos, y séptima en la Itzulia.
Esta misma semana, llegó en quinto lugar al Gran Premio de Wallonie.
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