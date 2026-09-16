Seis temporadas después el ciclista Marc Brustenga (Santa Eulàlia de Ronçana, 1999), de 26 años, regresa al Caja Rural-Seguros RGA, según ha anunciado la escuadra navarra en una nota. El catalán tendrá un contrato de dos años.

Tras completar dos temporadas en el WorldTour con Lidl-Trek, el catalán recaló en las filas del equipo Kern Pharma, donde ha competido durante las tres últimas campañas.

Esta temporada consiguió la primera victoria de su carrera profesional en la Classic Adélie de Vitré. En la prueba francesa supo interpretar a la perfección un circuito rápido y repleto de trampas para imponerse al sprint.

“Durante estos años he visto cómo la estructura de Caja Rural-Seguros RGA ha ido creciendo y creo que hoy día es una de las mejores dentro del nivel ProTeam”, ha valorado Brustenga.

“Creo que puedo aportar, dentro de la carretera, tranquilidad y un poco de experiencia en las clásicas y en las carreras de un día, por ejemplo, del calendario francés o belga”, ha agregado.

“Este año conseguí mejorar mi rendimiento, y así se vio reflejado consiguiendo mi primera victoria profesional. Yo creo que tengo que seguir por ese camino y buscar seguir mejorando para conseguir más victorias y mejorar como ciclista”, ha concluido.