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Mikel Landa: “Denbora neraman honekin amesten"

Iragarkia
Mikel Landa
18:00 - 20:00
Mkel Landa, txirrindularia. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Txirrindulari arabarra Euskadi Fundaziora itzuliko da, Euskaltel, Kutxabank eta Basque Countryrekin batera kirol proiektu handi baten buru izateko.

Mikel Landak Euskaltel-Euskadi taldea gidatuko du 2027an eta 2028an
Mikel Landa Meana Txirrindularitza Euskadi Fundazioa

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