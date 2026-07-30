IGANDEA, ABUZTUAK 2

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2026eko Getxoko Zirkuituaren ibilbidea, profila eta ordutegia

Lasterketako 81. ekitaldia igandean jokatuko dute, abuztuaren 2an, eta 172,2 kilometroko ibilbidea izango du; Bilbon hasiko da, Guggenheim Museoan, eta Getxon amaitu, Arkotxako Hesian. EITBk zuzenean emango du, 14:00etatik aurrera.

2025eko Getxoko Zirkuituaren profila. Irudia: circuitodegetxo.com.

2026ko Getxoko Zirkuituaren profila. Irudia: circuitodegetxo.com.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Abuztuaren 2an, igande honetan, jokatuko den Getxo-Otxoa Anaien Oroimenezko 81. zirkuituak omenaldia egingo dio Pello Bilbaori, denboraldi honen amaieran txirrindulari bizkaitarrak erretiroa hartuko baitu. kirolakeitb.eus lasterketa eskainiko du zuzenean, 14:00etatik aurrera, eta ETB1ek, 15:00etatik aurrera.

36 urteko Bilbao protagonista nagusia izango da Isaac del Toro mexikarraren, 2025ean garailearen, ondorengoa bilatuko duen lasterketan. Aurtengo ibilbidearen berritasun nagusia Pike Bidea bi aldiz igotzea izango da.

Bi kilometroko horma da, % 14ko batez besteko maldarekin. Getxoko Zirkuituak 2020an aurkitu zuen txokoa, 2023an Bilbon hasitako Frantziako Tourrak nazioartean ezagutzera eman zuen.

123. eta 156. kilometroetako bi igoerak, azkena helmugatik 16 kilometroran, erabakigarriak izango dira, garaipena lortuko duen txirrindulari-taldea hautatzeko, Txomintxuko aldapa gogorrari aurre egin baino lehen, jadanik Getxoko hirigunean.

Bilboko Guggenheim Museoaren ondoan egongo den irteera marran 16 talde egongo dira, eta horietatik lau (UAE, Lidl-Trek, Bahrain Victorious eta Movistar) WorldTeam kategoriakoak dira. Gainera, ProTeam hiru euskal taldeak bertan izango dira: Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi eta Kerm Pharma.

2026ko GETXOKO ZIRKUITUAREN PROFILA

2026ko Getxoko Zirkuituaren profila. Irudia: circuitodegetxo.com. 2026ko Getxoko Zirkuituaren profila. Irudia: circuitodegetxo.com.

FITXA TEKNIKOA: 2026ko Getxoko zirkuitua

Ibilbidea: Bilbo, Guggenheim-Getxo Museoa, Arkotxako Horma

Distantzia: 172,2 km

Irteera ordutegia: 12:30

Iristeko ordutegia: 16:57 (40 kilometro orduko batez besteko abiaduran), 16:43 (42 kilometro orduko abiaduran) edo 16:29 (44 kilometro orduko abiaduran)

Txirrindularitza Getxoko Zirkuitua Pello Bilbao Isaac del Toro

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