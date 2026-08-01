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Mikel Landa, tras anunciar su fichaje por Euskaltel-Euskadi: “Creo que todavía tengo nivel para liderar el equipo"

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Mikel Landa
18:00 - 20:00
Mkel Landa, ciclista. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Mikel Landa: "Denbora neraman honekin amesten"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista alavés regresa a la Fundación Euskadi para liderar un gran proyecto deportivo junto a Euskaltel, Kutxabank y Basque Country.

Mikel Landa liderará al equipo Euskaltel-Euskadi en 2027 y 2028
Mikel Landa Meana Ciclismo Fundación Euskadi

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