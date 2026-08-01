El ciclista belga Remco Evenepoel ha conquistado este sábado su cuarta Clásica San Sebastián, tras imponerse en una dura pugna al ecuatoriano Richard Carapaz. Con esta victoria, el corredor del Red Bull-BORA hace historia en el Boulevard de Donostia al sumar su cuarta txapela. Pello Bilbao, por su parte, ha cruzado la meta en quinta posición.