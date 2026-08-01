Jorge Azanza, Euskaltel-Euskadiko kirol zuzendaria: “Ametsa egi bihurtu da"
Miekl Landa Euskaltel-Euskadi taldeko burua izango da 2027tik aurrera, taldeak berak larunbat honetan iragarritakoaren arabera.
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Mikel Landa: “Denbora neraman honekin amesten"
Txirrindulari arabarra Euskadi Fundaziora itzuliko da, Euskaltel, Kutxabank eta Basque Countryrekin batera kirol proiektu handi baten buru izateko.
Mikel Landak Euskaltel-Euskadi taldea gidatuko du 2027an eta 2028an
Txirrindulari arabarra Euskadi Fundaziora itzuliko da, Euskaltel, Kutxabank eta Basque Countryrekin batera kirol proiektu handi baten buru izateko.
Donostiako Klasikoan arituko diren txirrindulariak eta taldeak aurkeztu dituzte
Larunbat honetan Donostiako Klasikoa lehiatuko da. Bertan, Euskaltel-Euskadi, Caja Rural eta Kern Pharma euskal taldeak arituko dira, baita Pello Bilbao, Ion Izagirre edo Xabier Mikel Azparren euskal txirrindulariak ere, besteak beste. Honela joan da aurkezpen ekitaldia.
Primoz Roglic baja izango da Donostiako Klasikoan eta Burgosko Itzulian, auto batek harrapatu baitu
Red Bull – BORA – hansgrohe taldeko txirrindulariak istripua izan du duela egun batzuk, esloveniarrak berak sare sozialetan baieztatu duenez.
ZUZENEAN: Frantziako Tourra, 2. etapa (Aigle-Geneva, 147.9 km)
Frantziako Tourreko bigarren etaparen zuzeneko emanaldia: Aigle-Geneva (147,9 km).
Donostiako Klasikoak erakusleiho izaten jarraitzen du txirrindulari handientzat
Donostiako Klasikoko parte-hartzaileen zerrendan izen ospetsuak agertzen dira. Michal Kwiatkowski edo Remco Evenepoel bezalako izarrek, besteak beste, Donostiako helmugan arrakasta errepikatzea bilatuko dute.
ZUZENEAN: Donostiako Klasikoa, Donostia-Donostia (221,1 km)
Donostiako Klasikoaren 45. edizioaren zuzeneko emanaldia.
Pauline Ferrand-Prevot Tourra irabazten saiatuko da berriro, Demi Vollering eta Paula Blasi aurkari nagusi dituela
Lasterketa zuzenean ikusi ahalko da ETB1en eta kirolakeitb.eus-en.
Patxi Vila: “Tourretik nola datorren ikusita, Donostiako Klasikoan faborito nagusia Evenepoel da”
Red Bull – BORA – hansgrohe taldeko kirol-zuzendari laguntzaileak bere taldeak Frantziako Tourrean izandako jarduna aztertu du, baita larunbat honetan jokatuko den Donostiako Klasikoa irabazteko faborito nagusia den Remco Evenepoelen prestaketaren xehetasunak ere.