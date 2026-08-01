Landa, Euskaltel-Euskadira
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Jorge Azanza, Euskaltel-Euskadiko kirol zuzendaria: “Ametsa egi bihurtu da"

Iragarkia
Jorge Azanza director Euskaltel-Euskadi
18:00 - 20:00
Jorge Azanza, Euskaltel-Euskadiko kirol zuzendaria. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Miekl Landa Euskaltel-Euskadi taldeko burua izango da 2027tik aurrera, taldeak berak larunbat honetan iragarritakoaren arabera. 

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