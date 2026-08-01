Landa, a Euskaltel-Euskadi
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Jorge Azanza, director deportivo de Euskaltel-Euskadi: “Tener a un corredor referente como Mikel de vuelta es la mejor noticia que se podía dar"

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Jorge Azanza director Euskaltel-Euskadi
18:00 - 20:00
Jorge Azanza, director deportivo de Euskaltel-Euskadi. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Jorge Azanza, Euskaltel-Euskadiko kirol zuzendaria: "Ametsa egi bihurtu da"
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Última actualización

Mikel Landa liderará el equipo Euskaltel-Euskadi a partir de 2027, según ha anunciado el propio equipo este sábado. 

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Fundación Euskadi Ciclismo

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