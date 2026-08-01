Jorge Azanza, director deportivo de Euskaltel-Euskadi: “Tener a un corredor referente como Mikel de vuelta es la mejor noticia que se podía dar"
Mikel Landa liderará el equipo Euskaltel-Euskadi a partir de 2027, según ha anunciado el propio equipo este sábado.
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La primera competición femenina comenzará el 17 de enero, y será el Tour Down Under. Por su parte, los hombres empezarán a competir tres días después, en la misma prueba.
Evenepoel hace historia en Donostia con su cuarta txapela
El ciclista belga Remco Evenepoel ha conquistado este sábado su cuarta Clásica San Sebastián, tras imponerse en una dura pugna al ecuatoriano Richard Carapaz. Con esta victoria, el corredor del Red Bull-BORA hace historia en el Boulevard de Donostia al sumar su cuarta txapela. Pello Bilbao, por su parte, ha cruzado la meta en quinta posición.
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Mikel Landa liderará al Euskaltel-Euskadi en 2027 y 2028
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Presentan a los corredores y equipos que competirán en la Clásica de San Sebastián
Este sábado se disputa la Clásica de San Sebastián, en la que participarán los equipos vascos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural y Kern Pharma, así como los ciclistas vascos Pello Bilbao, Ion Izagirre o Xabier Mikel Azparren, entre otros.
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La Clásica sigue siendo un escaparate para los grandes ciclistas
En la lista de participantes de la Clásica de San Sebastián aparecen grandes ilustres. Campeones del Mundo como Michal Kwiatkowski o Remco Evenepoel, entre otros, buscarán repetir éxito en las calles de Donostia.
EN DIRECTO: La Clásica de San Sebastián, Donostia-Donostia (221,1 km)
Emisión en directo de la edición 45 de la Clásica San Sebastián.