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Laboral Kutxa-Euskadik Maite Urteaga fitxatu du, 2027ko eta 2028ko denboraldietarako

"Gogo handiz nabil neure onena emateko, blokeari laguntzeko eta elkarrekin hazten jarraitzeko”, adierazi du Urteagak, fitxaketa baieztatuta. Txirrindulari zumaiarra, 25 urtekoa bera, Eulen-Amenabarretik iritsiko da.  

Maite Urteaga (Laboral Kutxa)

Gutxienez 2028ra arte arituko da Maite Urteaga Laboral Kutxa-Euskadi taldean. Argazkia: Laboral Kutxa-Euskadi.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Laboral Kutxa-Euskadik Maite Urteaga fitxatu du, 2027ko eta 2028ko denboraldietarako, astelehenean euskal taldeak iragarri duenez. Txirrindulari zumaiarra, 25 urtekoa bera, Eulen-Amenabarretik iritsiko da Laboral Kutxa-Euskadira, eta ilusio handiz hartu du fitxaketa: "Gogo handiz nabil neure onena emateko, blokeari laguntzeko eta elkarrekin hazten jarraitzeko”, nabarmendu du, bere talde berriaren web orrian jasotako adierazpenetan.

“Niretzat, oso berezia da aukera hau izatea, beti erreferente handia izan den talde batean”, esan du Urteagak. Ion Lazkano Laboral Kutxa-Euskadiko kirol zuzendariaren ustez, “Maite Urteaga fitxatzeak berresten du konpromiso sendoa eta lotura estua dugula euskal harrobiarekiko”. Lazkanoren esanetan, Urteagak “bikain erakusten du zer den etxeko txirrindularia izatea”. 

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