BEDERATZIGARREN ETAPA
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Frantziako Tourraren bederatzigarren etapako azken kilometroa

Iragarkia
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mathieu Van Der Poel izan da azkarrena Frantziako Tourreko bederatzigarren etapan. Etapa laburtu dute, Correze-ko tenperatura altuengatik.

Mathieu van der Poel Txirrindularitza Frantziako Tourra

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