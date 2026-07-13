El Laboral Kutxa-Euskadi ficha a Maite Urteaga para las temporadas de 2027 y de 2028

El Laboral Kutxa-Euskadi ha fichado a Maite Urteaga, para las temporadas de 2027 y de 2028, tal y como ha anunciado este lunes el equipo vasco. La ciclista zumaiarra, de 25 años, llega al Laboral Kutxa-Euskadi desde el Eulen-Amenabar, y se halla muy ilusionada con su incorporación: “Llego con muchísimas ganas de dar mi mejor versión, ayudar al bloque al máximo y seguir creciendo juntas”, ha señalado, en declaraciones recogidas por la página web de su nuevo equipo.

"Para mí, es muy especial tener esta oportunidad, en un equipo que siempre ha sido un gran referente”, ha destacado Urteaga. Ion Lazkano, director deportivo del Laboral Kutxa-Euskadi, ha enfatizado que “la incorporación de Maite Urteaga ratifica nuestro firme compromiso y el estrecho vínculo que mantenemos con la cantera vasca”. A juicio de Lazkano, Urteaga “es el reflejo perfecto de lo que significa ser una ciclista de casa”.