9. etapa
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Alex Aranburu: “Azkenengo mendateetan oso justu nindoan"

Iragarkia
Alex Aranburu
18:00 - 20:00
Alex Aranburu. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aranburu eguneko ihesaldian sartu da, Ion Izagirre taldekidearekin batera baina, azkenean, ezin izan du etapa garaipenaren lehian sartu. 

Alex Aranburu Frantziako Tourra Txirrindularitza

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