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Eibarko Txirrindulari Elkarteak 100 urte bete ditu txirrindularitza bultzatzen

Club-Ciclista-Eibarres-centenario
18:00 - 20:00

Eibarko Txirrindulari Elkartearen mendeurreneko ekitaldien aurkezpena. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

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Elkarteak bere mendeurrena dela eta egingo dituzten ekintzak aurkeztu ditu gaur arratsaldean egindako ekitaldian. Harrobiko zein elitekoa, oro har, txirrindularitza bultzatzen eman ditu 100 urte horiek, baita kategoria ezberdinetan lasterketak antolatzen ere.

Txirrindularitza

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