20. etapa
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Carapaz Alpe d'Huezen nagusitu da Kuss menderatuta, eta mendiko elastikoa ziurtatu du

Txirrindulari ekuadortarrak Frantziako Tourreko etapa nagusia irabazi du, estatubatuarrarekin lehia estua izan ostean. Kuss lurrera erori da azken txanpan, eta EF taldeko txirrindulariak bakarkako bideari ekin dio Alpeetako tontor mitikoan garaipen bikaina lortu eta mota gorridun elastikoa ziurtatzeko.

Carapaz

Richard Carapaz, helmugara sartzen. Argazkia: EITB

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L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Richard Carapaz ekuadortarrak bigarren garaipena lortu du 2026ko Frantziako Tourrean, eta Isaac del Toro mexikarrak hirugarren postua ziurtatu du sailkapen nagusian, Tadej Pogacar esloveniarrak gidatuta.

Frantziako Tourrean mendiko maillota bigarren aldiz ziurtatu duen egunean, EF taldeko txirrindulariak etapa garaipena lortu du, ihesaldi luze batean parte hartu ondoren, bigarren egunez jarraian Alpe d’Huezen amaitu den etapa nagusia eskuratuta.

Ekuadorko txirrindulariak 4 ordu, 59 minutu eta 39 segundo behar izan ditu gaur ibilbidea osatzeko, eta 26 segundo atera dizkio Remco Evenepoel belgikarrari, eta 31, berriz, Sepp Kuss estatubatuarrari.

Iragarkia
LE BOURG D'OISANS (France), 25/07/2026.- (L-R) Spanish cyclist Juan Ayuso of Lidl-Trek, Polka Dot Jersey best climber Danish cyclist Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education - EasyPost, and US cyclist Sepp Kuss of Team Visma | Lease a Bike in action during Stage 20 of the Tour de France, a 170.9 km route from Le Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France, 25 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00

Kussek garaipena lortzeko aukerak zapuztu ditu azken 10 kilometroetan birritan erorita, bigarrena bereziki arriskutsua. Helmugarako 6 kilometro falta zirenean, Carapazek estatubatuarra aurreratu, eta garaipena eskuratu du  erakustaldia emanda.

Pogacarrek Isaac del Toro taldekidearen alde egindako lanak ere markatu du jardunaldia. Esloveniarra 4. postuan helmugaratu da gaurkoan, mexikarrarekin batera, eta gaurkoan garaipenaren bila borrokatzeari uko egin dio, Del Toro taldekideari sailkapen nagusiko 3. postua defendatzen laguntzeko.

Sailkapen nagusian, Pogacarrek 6 minutu eta 26 segundora du Evenepoel, 2.a, eta Del Toro, berriz, hirugarrena da, 9 minutu eta 42 segundora. 22 urteko mexikarrak podiumeko postua sendotu du Col de Sarenne mendateko aldapetan egindako erasoari esker.

Seixas, 1937tik Tourreko irteeran izan den txirrindulari gazteena (19 urte), berriz,  4. dago sailkapen nagusian, Pogacarrengandik 11 minutu eta 56 segundora. Atzetik, 5. postuan, Lenny Martinez herrikidea dago, 13:02ra; eta Mattias Skjelmose danimarkarra dago 6. postuan, 14:59ra.

Sailkapen nagusia erabakita dagoela, Pogacar horiz jantzita iritsiko da igande honetan Parisera, Frantziako Tourrean 5. garaipena ospatzeko.

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Isaac del Toro UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra Remco Evenepoel

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18:00 - 20:00
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