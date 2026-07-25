Carapaz Alpe d'Huezen nagusitu da Kuss menderatuta, eta mendiko elastikoa ziurtatu du
Txirrindulari ekuadortarrak Frantziako Tourreko etapa nagusia irabazi du, estatubatuarrarekin lehia estua izan ostean. Kuss lurrera erori da azken txanpan, eta EF taldeko txirrindulariak bakarkako bideari ekin dio Alpeetako tontor mitikoan garaipen bikaina lortu eta mota gorridun elastikoa ziurtatzeko.
Richard Carapaz ekuadortarrak bigarren garaipena lortu du 2026ko Frantziako Tourrean, eta Isaac del Toro mexikarrak hirugarren postua ziurtatu du sailkapen nagusian, Tadej Pogacar esloveniarrak gidatuta.
Frantziako Tourrean mendiko maillota bigarren aldiz ziurtatu duen egunean, EF taldeko txirrindulariak etapa garaipena lortu du, ihesaldi luze batean parte hartu ondoren, bigarren egunez jarraian Alpe d’Huezen amaitu den etapa nagusia eskuratuta.
Ekuadorko txirrindulariak 4 ordu, 59 minutu eta 39 segundo behar izan ditu gaur ibilbidea osatzeko, eta 26 segundo atera dizkio Remco Evenepoel belgikarrari, eta 31, berriz, Sepp Kuss estatubatuarrari.
Kussek garaipena lortzeko aukerak zapuztu ditu azken 10 kilometroetan birritan erorita, bigarrena bereziki arriskutsua. Helmugarako 6 kilometro falta zirenean, Carapazek estatubatuarra aurreratu, eta garaipena eskuratu du erakustaldia emanda.
Pogacarrek Isaac del Toro taldekidearen alde egindako lanak ere markatu du jardunaldia. Esloveniarra 4. postuan helmugaratu da gaurkoan, mexikarrarekin batera, eta gaurkoan garaipenaren bila borrokatzeari uko egin dio, Del Toro taldekideari sailkapen nagusiko 3. postua defendatzen laguntzeko.
Sailkapen nagusian, Pogacarrek 6 minutu eta 26 segundora du Evenepoel, 2.a, eta Del Toro, berriz, hirugarrena da, 9 minutu eta 42 segundora. 22 urteko mexikarrak podiumeko postua sendotu du Col de Sarenne mendateko aldapetan egindako erasoari esker.
Seixas, 1937tik Tourreko irteeran izan den txirrindulari gazteena (19 urte), berriz, 4. dago sailkapen nagusian, Pogacarrengandik 11 minutu eta 56 segundora. Atzetik, 5. postuan, Lenny Martinez herrikidea dago, 13:02ra; eta Mattias Skjelmose danimarkarra dago 6. postuan, 14:59ra.
Sailkapen nagusia erabakita dagoela, Pogacar horiz jantzita iritsiko da igande honetan Parisera, Frantziako Tourrean 5. garaipena ospatzeko.
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