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El Club Ciclista Eibarrés cumple un siglo impulsando el ciclismo

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18:00 - 20:00
Presentación de los actos del centenario del Club Ciclista Eibarrés. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eibarko Txirrindulari Elkartearen mendeurrena ospatzeko ekitaldiak
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KIROLAK EITB

Última actualización

El club ciclista de la localidad ha presentado los actos que llevará a cabo con motivo de su centenario. Pruebas como la Subida a Arrate y Eibarko Bizikleta, pero también otras con menos nombre, pero que sirven para fomentar un deporte por el que sienten pasión.

Ciclismo

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