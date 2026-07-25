20. ETAPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Carapazen eta Kussen arteko borrokaren une onenak, Tourreko 20. etaparen amaieran

Iragarkia
LE BOURG D'OISANS (France), 25/07/2026.- (L-R) Spanish cyclist Juan Ayuso of Lidl-Trek, Polka Dot Jersey best climber Danish cyclist Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education - EasyPost, and US cyclist Sepp Kuss of Team Visma | Lease a Bike in action during Stage 20 of the Tour de France, a 170.9 km route from Le Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France, 25 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00

Carapaz eta Kuss borroka bizian aritu dira azken kilometroetan. Argazkia: EFE.

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

AEBkoak abantaila hartu du etapa amaitzeko 24 kilometro falta zirenean, baina Ekuadorko txirrindulariak ez du etsi, eta azkenean saria lortu du, Kuss birritan erori ostean, harrapatu, gainditu eta etapa irabazi baitu.

Frantziako Tourra Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Alpe d'Huez igoera: Tadej Pogacar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pogacarrek historia egin du Alpe d’Huezen: helmugatik 12 kilometrora jo du erasoa, atzean utzi ditu iheslariak, eta etapa irabazi du, Pantaniren marka hautsita

Frantziako Tourreko liderra ikusgarri ibili da mendate mitikoan: helmugarako 11,8 kilometro falta zirenean egin du aurrera, lasterketaren buruan zihoazen iheslariak harrapatu ditu, eta Carapaz, Lenny Martinez eta Kuss azken kilometroan gaindituta nagusitu da, Alpe d'Huez 35 minutu eta 26 segundoan igota, bide batez, Marco Pantaniren errekorra hausteko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X