Hauek dira Itzulia Women 2026 lasterketaren irteeran izango diren 19 taldeak

Hamahiru talde UCI Women’s WorldTeam kategoriakoak izango dira, eta sei, UCI Women’s ProTeam kategoriakoak.

19 taldeak. Irudia: Itzulia

E. L. H. | KIROLAK EITB

Itzulia Women 2026ko antolakuntzak proban parte hartuko duten taldeen zerrenda ofiziala plazaratu du. Guztira 19 talde izango dira, eta gehienak emakumezkoen nazioarteko txirrindularitzako gorengo kategoriakoak izango dira, lasterketaren antolatzaileek ohar batean zehaztu dutenez.

13 talde UCI Women’s WorldTeam kategoriakoak izango dira, eta beste sei UCI Women’s ProTeam kategoriakoak. Parte hartuko dutenen artean, batzuk tropeleko egitura sendoak dira, eta beste batzuk, garabidean dauden proiektuak.

Hauek dira Itzulia Women 2026 lehiaketarako konfirmatutako taldeak:

  • AG Insurance Soudal Team
  • Canyon-SRAM Zondacrypto
  • Cofidis Women Team
  • EF Education Oatly
  • FDJ United-Suez
  • Fenix-Premier Tech
  • Hitec Products-Fluid Control
  • Human Powered Health
  • Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
  • Lidl-Trek
  • Liv-AlUla-Jayco
  • Ma Petite Entreprise
  • Movistar Team
  • St Michel - Preference Home - Auber93
  • Team Picnic PostNL
  • Team SD Worx-Protime
  • UAE Team ADQ
  • Uno-X Mobility
  • Vini Fantini - BePink
2026ko Women Itzuliak hamalau mendate puntuagarri izango ditu, hiru etapetan, maiatzaren 15etik 17ra
