Hauek dira Itzulia Women 2026 lasterketaren irteeran izango diren 19 taldeak
Hamahiru talde UCI Women’s WorldTeam kategoriakoak izango dira, eta sei, UCI Women’s ProTeam kategoriakoak.
Itzulia Women 2026ko antolakuntzak proban parte hartuko duten taldeen zerrenda ofiziala plazaratu du. Guztira 19 talde izango dira, eta gehienak emakumezkoen nazioarteko txirrindularitzako gorengo kategoriakoak izango dira, lasterketaren antolatzaileek ohar batean zehaztu dutenez.
13 talde UCI Women’s WorldTeam kategoriakoak izango dira, eta beste sei UCI Women’s ProTeam kategoriakoak. Parte hartuko dutenen artean, batzuk tropeleko egitura sendoak dira, eta beste batzuk, garabidean dauden proiektuak.
Hauek dira Itzulia Women 2026 lehiaketarako konfirmatutako taldeak:
- AG Insurance Soudal Team
- Canyon-SRAM Zondacrypto
- Cofidis Women Team
- EF Education Oatly
- FDJ United-Suez
- Fenix-Premier Tech
- Hitec Products-Fluid Control
- Human Powered Health
- Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
- Lidl-Trek
- Liv-AlUla-Jayco
- Ma Petite Entreprise
- Movistar Team
- St Michel - Preference Home - Auber93
- Team Picnic PostNL
- Team SD Worx-Protime
- UAE Team ADQ
- Uno-X Mobility
- Vini Fantini - BePink
Maiatzaren 15etik 17ra egingo da 2026ko Itzulia Women Lasterketa. 3 etapa izango ditu, lehenengoa Zarautzen hasi eta amaituko da; bigarrena Abadiño eta Amorebieta artean; hirugarrena, berriz, Donostian egingo da. Datozen egunetan emangio dute taldeen berri.
Lasterketako bosgarren ekitaldia Zarautzen hasiko da, maiatzaren 15ean, ostiralez, eta Donostian amaitu, hilaren 17an, igandez. Hiru etapa izango ditu probak: Zarautz-Zarautz (121,3 kilometro), Abadiño-Zornotza (138 kilometro), eta Donostia-Donostia (113,1 kilometro).
19 taldetako 113 parte-hartzaile izango dira irteeran aurten. Mundu mailako emakumeen tropeleko izen nabarmenenak lehiatuko dira Euskal Herrian: Marlen Reusser 2023ko garailea eta Demi Vollering 2024ko irabazlea, besteak beste.
Zarauztarrak seigarren egin du Itzulia Women lasterketako 2. etapan, Mischa Bredewold etapa garaile eta sailkapeneko liderraren denbora berean.
2025eko Itzulia Women maiatzaren 16tik 18ra artean jokatuko da. Bertan, Demi Vollering, Anna van der Bregen, Marlen Reusser, eta Usoa Ostolaza eta Ane Santesteban (Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioa) bezalako txirrindulariak lehiatuko dira.
19 talde eta 110 txirrindulari izango dira irteeran aurten. Mundu mailako emakumeen tropeleko izen esanguratsuak lehiatuko dira Euskal Herrian: Marlen Reusser 2023ko garailea eta Demi Vollering 2024ko irabazlea, besteak beste.
Zumarragan aurkeztu dituzte 2025eko Itzulia Womeneko maillotak. Bideo honetan ikus ditzakezu nolakoak diren liderrak eta puntukako, mendiko zein gazteen sailkapenetako onenek jantziko dituzten elastikoak.
Lasterketa maiatzaren 16tik 18ra jokatuko da. Antolatzaileek Itzulia Womenen 4. edizioan lehiatuko diren izar nagusiak jakinarazi dituzte. Etapa guztiak zuzenean emango dituzte eitb.eus-ek eta ETB1ek.