Paul Seixas participará en el próximo Tour de Francia

El ciclista francés Paul Seixas estará en la línea de salida del Tour de Francia, tal y como ha confirmado su equipo (Decathlon) este lunes a través de un vídeo publicado en redes.

Ganador de la Itzulia y la Flecha Valona 2026, su carrera ha tenido un acelerón esta temporada: en la Itzulia, se convirtió en el primer ciclista francés en ganar una carrera por etapas del World Tour desde Christophe Moreau en 2007.



Seixas nunca antes ha competido en una carrera de tres semanas y lo hará junto a los mejores del pelotón, como Pogacar, el danés Jonas Vingegaard o el belga Remco Evenepoel.





