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Paul Seixas participará en el próximo Tour de Francia

El joven ciclista francés, ganador de la Itzulia 2026, lo ha anunciado este lunes a través de un vídeo publicado por su equipo, el Decathlon.

BERGARA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 11/04/2026.- El ciclista del Decathlon CMA CGM Teamy, Paul Seixas, se proclama vencedor de la Itzulia Basque Country 2026, carrera del UCI WorldTour, que este sábado ha llegado a su fin con la celebración en Gipuzkoa de la sexta y última etapa con salida en Antzuola y llegada en Bergara y un recorrido de 135,4 kilómetros que acumula casi 3.000 metros de desnivel. EFE/ Juan Herrero
Foto de archivo de Paul Seixas, en la Itzulia 2026. EFE
Euskaraz irakurri: Paul Seixasek Frantziako Tourrean parte hartuko du
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El ciclista francés Paul Seixas estará en la línea de salida del Tour de Francia, tal y como ha confirmado su equipo (Decathlon) este lunes a través de un vídeo publicado en redes. 

Ganador de la Itzulia y la Flecha Valona 2026, su carrera ha tenido un acelerón esta temporada: en la Itzulia, se convirtió en el primer ciclista francés en ganar una carrera por etapas del World Tour desde Christophe Moreau en 2007. 

Seixas nunca antes ha competido en una carrera de tres semanas y lo hará junto a los mejores del pelotón, como Pogacar, el danés Jonas Vingegaard o el belga Remco Evenepoel.


Paul Seixas conquista la Itzulia, y Andrew August se lleva la última etapa
Paul Seixas Ciclismo UCI World Tour Tour de Francia

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