MAIATZAREN 8TIK 31RA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2026ko Italiako Giroko etapa guztien profilak eta ibilbideak

109. Italiako Giroa maiatzaren 8tik hilaren 31ra bitartean jokatuko dute, eta Nessebarren hasiko da, Bulgarian, eta Erroman amaitu. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango da ikusgai.

Italiako Giroa: Erroma (Koliseoa)

2026ko Italiako Giroa maiatzaren 8an hasiko da, eta hilaren 31n amaitu.

author image

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Italiako Giroa maiatzaren 8an hasiko da, ostiralez, Nessebarren, Bulgarian, eta hilaren 31n amaitu, Erroman, 21 etapa izango ditu, eta EITBn izango dira ikusgai, kirolakeitb.eus-en eta ETBren bidez

Hona hemen 109. Italiako Giroko etapa guztiak:

1. etapa, maiatzak 8 (ostirala): Nessebar-Burgas (147 kilometro) 

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 1. etapa (maiatzak 8, ostirala)

Ibilbidea: Nessebar – Burgas

Distantzia: 147 km

Irteera-ordua: 14:00

Amaiera-ordua: 17:20 (44 km/h) | 17:12 (46 km/h) | 17:04 (48 km/h)

Mendiko saria: Cape Agalina (4. maila), 84,3. kilometroan, eta 106,4. kilometroan

2. etapa, maiatzak 9 (larunbata): Burgas-Veliko Tarnovo (221 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 2. etapa (maiatzak 9, larunbata)

Ibilbidea: Burgas – Veliko Tarnovo

Distantzia: 221 km

Irteera-ordua: 12:05

Amaiera-ordua: 17:29 (41 km/h) | 17:14 (43 km/h) | 16:59 (45 km/h)

Mendiko saria: Byala Pass (3. maila), 116,3. kilometroan; Vratnik Pass (3. maila), 134,1. kilometroan; Lyaskovets Monastery Pass (3. maila), 210,6. kilometroan

3. etapa, maiatzak 10 (igandea): Plovdiv-Sofia (175 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 3. etapa (maiatzak 10, igandea)

Ibilbidea: Plovdiv – Sofia

Distantzia: 175 km

Hasiera-ordua: 13:15

Amaiera-ordua: 17:25 (42 km/h) | 17:14 (44 km/h) | 17:03 (46 km/h)

Mendiko saria: Borovets Pass (2. maila), 103,2. kilometroan

4. etapa, maiatzak 12 (asteartea): Catanzaro-Cosenza (138 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 4. etapa (maiatzak 12, asteartea)

Ibilbidea: Catanzaro – Cosenza

Distantzia: 138 km

Hasiera-ordua: 14:00

Amaiera-ordua: 17:23 (41 km/h) | 17:13 (43 km/h) | 17:03 (45 km/h)

Mendiko saria: Cozzo Tunno (2. maila), 95. kilometroan

5. etapa, maiatzak 13 (asteazkena): Praia a Mare-Potenza (203 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 5. etapa (maiatzak 13, asteartea)

Ibilbidea: Praia a Mare – Potenza

Distantzia: 203 km

Hasiera-ordua: 12:25

Amaiera-ordua: 17:30 (40 km/h) | 17:15 (42 km/h) | 17:00 (44 km/h)

Mendiko saria: Prestieri (3. maila), 27. kilometroan; Montagna Grande di Viggiano (2. maila), 154. kilometroan

6. etapa, maiatzak 14 (osteguna): Paestum-Napoli (142 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 6. etapa (maiatzak 14, osteguna)

Ibilbidea: Paestum – Napoli

Distantzia: 142 km

Hasiera-ordua: 14:05

Amaiera-ordua: 17:23 (43 km/h) | 17:15 (45 km/h) | 17:06 (47 km/h)

Mendiko saria: Cava de’ Tirreni (4.maila), 40,1. Kilometroan

7. etapa, maiatzak 15 (ostirala): Formia-Blockhaus (244 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 7. etapa (maiatzak 15, ostirala)

Ibilbidea: Formia – Blockhaus

Distantzia: 244 km

Hasiera-ordua: 10:55

Amaiera-ordua: 16:50 (37 km/h) | 17:11 (39 km/h) | 17:33 (41 km/h)

Mendiko saria: Roccaraso (2. maila), 166,4. kilometroan; Blockhaus (1. maila), 244. kilometroan

8. etapa, maiatzak 16 (larunbata): Chieti-Fermo (156 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 8. etapa (maiatzak 16, larunbata)

Ibilbidea: Chieti – Fermo

Distantzia: 156 km

Hasiera-ordua: 13:35

Amaiera-ordua: 17:26 (41 km/h) | 17:15 (43 km/h) | 17:04 (45 km/h)

Mendiko saria: Montefiore dell 'Aso (3. maila), 107. kilometroan; Monterubbiano (4. maila), 118,8. kilometroan; Capodarco (4. maila), 150,1. kilometroan; Fermo (4. maila), 157. kilometroan

9. etapa, maiatzak 17 (igandea): Cervia-Corno alle Scale (184 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 9. etapa (maiatzak 17, asteartea)

Ibilbidea: Cervia – Corno Alle Scale

Distantzia: 184 km

Hasiera-ordua: 12:50

Amaiera-ordua: 17:27 (40 km/h) | 17:13 (42 km/h) | 17:00 (44 km/h)

Mendiko saria: Querciola (3. maila), 167,4. kilometroan; Corno Alle Scale (1. maila), 184. kilometroan

10. etapa, maiatzak 19 (asteartea): Viareggio-Massa (42 kilometro, erlojupekoa)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 10. etapa (maiatzak 19, asteartea)

Ibilbidea: Viareggio – Massa Tudor Itt

Distantzia: 42 km, banakako erlojupekoa

Hasiera-ordua: lehen txirrindularia, 13:15ean; azkena, 16:41ean

Amaiera-ordua: lehen txirrindularia, 14:01an; azkena, 17:14an

11. etapa, maiatzak 20 (asteazkena): Porcari-Chiavari (195 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 11. etapa (maiatzak 20, asteazkena)

Ibilbidea: Porcari – Chiavari

Distantzia: 195 km

Hasiera-ordua: 12:30

Amaiera-ordua: 17:32 (39 km/h) | 17:16 (41 km/h) | 17:01 (43 km/h)

Mendiko saria: Passo del Termine (3. maila), 115,9. kilometroan; Colle di Guaitarola (2. maila), 135,7. kilometroan; Colla del Scioli (3. maila), 167,1. kilometroan

12. etapa, maiatzak 21 (osteguna): Imperia-Novi Ligure (175 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 12. etapa (maiatzak 21, osteguna)

Ibilbidea Imperia – Novi Ligure

Distantzia: 175 km

Hasiera-ordua: 13:15

Amaiera-ordua: 17:26 (42 km/h) | 17:14 (44 km/h) | 17:03 (46 km/h)

Mendiko saria: Colle Giovo (3.maila ), 107,5 kilometroan; Bric Berton (3. maila), 123 kilometroan

13. etapa, maiatzak 22 (ostirala): Alessandria-Verbania (189 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 13. etapa (maiatzak 22, ostirala)

Ibilbidea: Alessandria - Verbania

Distantzia: 189 km

Hasiera-ordua: 12:55

Amaiera-ordua: 17:25 (42 km/h) | 17:13 (44 km/h) | 17:01 (46 km/h)

Mendiko saria: Bieno (4. maila), 167,7. kilometroan; Ungiasca (3. maila), 175,7. kilometroan

14. etapa, maiatzak 23 (larunbata): Aosta-Pila (133 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 14. etapa (maiatzak 23, larunbata)

Ibilbidea: Aosta – Pila

Distantzia: 133 km

Hasiera-ordua: 13:05

Amaiera-ordua: 17:34 (30 km/h) | 17:15 (32 km/h) | 16:58 (34 km/h)

Mendiko saria: Saint-Barthélémy (1. maila), 18,1 kilometroan; Doues (3. maila), 61,8 kilometroan; Lin Noir (1. maila), 82,3 kilometroan; Verrogne (2. maila), 92,1 kilometroan; Pila (1. maila), 133 kilometroan

15. etapa, maiatzak 24 (igandea): Voghera-Milan (157 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 15. etapa (maiatzak 24, igandea)

Ibilbidea: Voghera – Milano

Distantzia: 157 km

Hasiera-ordua: 13:55

Amaiera-ordua: 17:24 (45 km/h) | 17:16 (47 km/h) | 17:07 (49 km/h)

16. etapa, maiatzak 26 (asteartea): Bellinzona-Cari (113 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 16. etapa (maiatzak 26, asteartea)

Ibilbidea: Bellinzona – Carì

Distantzia: 113 km

Hasiera-ordua: 14:00

Amaiera-ordua: 17:28 (33 km/h) | 17:14 (35 km/h) | 17:01 (37 km/h)

Mendiko saria: Torre (3. maila), 32,2 kilometroan eta 54,2 kilometroan; Leontica (2. maila), 43,5 kilometroan eta 65,5 kilometroan; Carde (1. maila), 113 kilometroan

17. etapa, maiatzak 27 (asteazkena): Cassano d'Adda-Andalo (202 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 17. etapa (maiatzak 27, asteazkena)

Ibilbidea: Cassano D’Adda – Andalo

Distantzia: 202 km

Hasiera-ordua: 12:20

Amaiera-ordua: 17:32 (39 km/h) | 17:16 (41 km/h) | 17:01 (43 km/h)

Mendiko saria: Passo del Tre Termini (3. maila), 63,9 kilometroan; Cocca di Lodrino (3. maila), 88,1 kilometroan; Andalo-Lever (3. maila), 191,3 kilometroan

18. etapa, maiatzak 28 (osteguna): Fai della Paganella-Pieve di Soligo (168 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 18. etapa (maiatzak 28, osteguna)

Ibilbidea: Fai della Paganella – Pieve di Soligo

Distantzia: 168 km

Hasiera-ordua: 13:30

Amaiera-ordua: 17:24 (43 km/h) | 17:14 (45 km/h) | 17:04 (47 km/h)

Mendiko saria: Fastro (3. maila), 84,7. kilometroan; Muro di Ca’ del Poggio (4. maila), 158,7. kilometroan

19. etapa, maiatzak 29 (ostirala): Feltre-Alleghe (151 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 19. etapa (maiatzak 29, ostirala)

Ibilbidea: Feltre – Alleghe

Distantzia: 151 km

Hasiera-ordua: 12:45

Amaiera ordua: 17:34 (32 km/h) | 17:15 (34 km/h) | 16:58 (36 km/h)

Mendiko saria: Passo Duran (1. maila), 58,7 kilometroan; Coi (2. maila), 72,9 kilometroan; Forcella Staulanza (2. maila), 82. kilometroan; Passo Giau (Coppi Gaina), 101,6 kilometroan; Passo Falzarego (2. maila), 122,2 kilometroan; Piani di Pezzè (2. maila), 151 kilometroan 

20. etapa, maiatzak 30 (larunbata): Gemona del Friuli-Piancavallo (200 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 20. etapa (maiatzak 30, larunbata)

Ibilbidea: Gemona del Firuli 1976/2026 – Piancavallo

Distantzia: 200 km

Hasiera-ordua: 11:15

Amaiera ordua: 15:59 (38 km/h) | 16:15 (40 km/h) | 16:33 (42 km/h)

Mendiko saria: Clauzetto (3. maila), 85,8. kilometroan; Piancavallo (1. maila), 147,3. kilometroan eta 200. kilometroan

21. etapa, maiatzak 31 (igandea): Erroma-Erroma (131 kilometro)

FITXA TEKNIKOA:

Etapa: 21. etapa (maiatzak 31, igandea)

Ibilbidea: Erroma-Erroma

Distantzia: 131 km

Hasiera-ordua: 15:45

Amaiera ordua: 18:44 (44 km/h) | 18:36 (46 km/h)km/h)

Txirrindularitza UCI World Tour Jonas Vingegaard Italiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X