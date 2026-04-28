2026ko Italiako Giroko etapa guztien profilak eta ibilbideak
2026ko Italiako Giroa maiatzaren 8an hasiko da, ostiralez, Nessebarren, Bulgarian, eta hilaren 31n amaitu, Erroman, 21 etapa izango ditu, eta EITBn izango dira ikusgai, kirolakeitb.eus-en eta ETBren bidez.
Hona hemen 109. Italiako Giroko etapa guztiak:
1. etapa, maiatzak 8 (ostirala): Nessebar-Burgas (147 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 1. etapa (maiatzak 8, ostirala)
Ibilbidea: Nessebar – Burgas
Distantzia: 147 km
Irteera-ordua: 14:00
Amaiera-ordua: 17:20 (44 km/h) | 17:12 (46 km/h) | 17:04 (48 km/h)
Mendiko saria: Cape Agalina (4. maila), 84,3. kilometroan, eta 106,4. kilometroan
2. etapa, maiatzak 9 (larunbata): Burgas-Veliko Tarnovo (221 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 2. etapa (maiatzak 9, larunbata)
Ibilbidea: Burgas – Veliko Tarnovo
Distantzia: 221 km
Irteera-ordua: 12:05
Amaiera-ordua: 17:29 (41 km/h) | 17:14 (43 km/h) | 16:59 (45 km/h)
Mendiko saria: Byala Pass (3. maila), 116,3. kilometroan; Vratnik Pass (3. maila), 134,1. kilometroan; Lyaskovets Monastery Pass (3. maila), 210,6. kilometroan
3. etapa, maiatzak 10 (igandea): Plovdiv-Sofia (175 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 3. etapa (maiatzak 10, igandea)
Ibilbidea: Plovdiv – Sofia
Distantzia: 175 km
Hasiera-ordua: 13:15
Amaiera-ordua: 17:25 (42 km/h) | 17:14 (44 km/h) | 17:03 (46 km/h)
Mendiko saria: Borovets Pass (2. maila), 103,2. kilometroan
4. etapa, maiatzak 12 (asteartea): Catanzaro-Cosenza (138 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 4. etapa (maiatzak 12, asteartea)
Ibilbidea: Catanzaro – Cosenza
Distantzia: 138 km
Hasiera-ordua: 14:00
Amaiera-ordua: 17:23 (41 km/h) | 17:13 (43 km/h) | 17:03 (45 km/h)
Mendiko saria: Cozzo Tunno (2. maila), 95. kilometroan
5. etapa, maiatzak 13 (asteazkena): Praia a Mare-Potenza (203 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 5. etapa (maiatzak 13, asteartea)
Ibilbidea: Praia a Mare – Potenza
Distantzia: 203 km
Hasiera-ordua: 12:25
Amaiera-ordua: 17:30 (40 km/h) | 17:15 (42 km/h) | 17:00 (44 km/h)
Mendiko saria: Prestieri (3. maila), 27. kilometroan; Montagna Grande di Viggiano (2. maila), 154. kilometroan
6. etapa, maiatzak 14 (osteguna): Paestum-Napoli (142 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 6. etapa (maiatzak 14, osteguna)
Ibilbidea: Paestum – Napoli
Distantzia: 142 km
Hasiera-ordua: 14:05
Amaiera-ordua: 17:23 (43 km/h) | 17:15 (45 km/h) | 17:06 (47 km/h)
Mendiko saria: Cava de’ Tirreni (4.maila), 40,1. Kilometroan
7. etapa, maiatzak 15 (ostirala): Formia-Blockhaus (244 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 7. etapa (maiatzak 15, ostirala)
Ibilbidea: Formia – Blockhaus
Distantzia: 244 km
Hasiera-ordua: 10:55
Amaiera-ordua: 16:50 (37 km/h) | 17:11 (39 km/h) | 17:33 (41 km/h)
Mendiko saria: Roccaraso (2. maila), 166,4. kilometroan; Blockhaus (1. maila), 244. kilometroan
8. etapa, maiatzak 16 (larunbata): Chieti-Fermo (156 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 8. etapa (maiatzak 16, larunbata)
Ibilbidea: Chieti – Fermo
Distantzia: 156 km
Hasiera-ordua: 13:35
Amaiera-ordua: 17:26 (41 km/h) | 17:15 (43 km/h) | 17:04 (45 km/h)
Mendiko saria: Montefiore dell 'Aso (3. maila), 107. kilometroan; Monterubbiano (4. maila), 118,8. kilometroan; Capodarco (4. maila), 150,1. kilometroan; Fermo (4. maila), 157. kilometroan
9. etapa, maiatzak 17 (igandea): Cervia-Corno alle Scale (184 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 9. etapa (maiatzak 17, asteartea)
Ibilbidea: Cervia – Corno Alle Scale
Distantzia: 184 km
Hasiera-ordua: 12:50
Amaiera-ordua: 17:27 (40 km/h) | 17:13 (42 km/h) | 17:00 (44 km/h)
Mendiko saria: Querciola (3. maila), 167,4. kilometroan; Corno Alle Scale (1. maila), 184. kilometroan
10. etapa, maiatzak 19 (asteartea): Viareggio-Massa (42 kilometro, erlojupekoa)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 10. etapa (maiatzak 19, asteartea)
Ibilbidea: Viareggio – Massa Tudor Itt
Distantzia: 42 km, banakako erlojupekoa
Hasiera-ordua: lehen txirrindularia, 13:15ean; azkena, 16:41ean
Amaiera-ordua: lehen txirrindularia, 14:01an; azkena, 17:14an
11. etapa, maiatzak 20 (asteazkena): Porcari-Chiavari (195 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 11. etapa (maiatzak 20, asteazkena)
Ibilbidea: Porcari – Chiavari
Distantzia: 195 km
Hasiera-ordua: 12:30
Amaiera-ordua: 17:32 (39 km/h) | 17:16 (41 km/h) | 17:01 (43 km/h)
Mendiko saria: Passo del Termine (3. maila), 115,9. kilometroan; Colle di Guaitarola (2. maila), 135,7. kilometroan; Colla del Scioli (3. maila), 167,1. kilometroan
12. etapa, maiatzak 21 (osteguna): Imperia-Novi Ligure (175 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 12. etapa (maiatzak 21, osteguna)
Ibilbidea Imperia – Novi Ligure
Distantzia: 175 km
Hasiera-ordua: 13:15
Amaiera-ordua: 17:26 (42 km/h) | 17:14 (44 km/h) | 17:03 (46 km/h)
Mendiko saria: Colle Giovo (3.maila ), 107,5 kilometroan; Bric Berton (3. maila), 123 kilometroan
13. etapa, maiatzak 22 (ostirala): Alessandria-Verbania (189 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 13. etapa (maiatzak 22, ostirala)
Ibilbidea: Alessandria - Verbania
Distantzia: 189 km
Hasiera-ordua: 12:55
Amaiera-ordua: 17:25 (42 km/h) | 17:13 (44 km/h) | 17:01 (46 km/h)
Mendiko saria: Bieno (4. maila), 167,7. kilometroan; Ungiasca (3. maila), 175,7. kilometroan
14. etapa, maiatzak 23 (larunbata): Aosta-Pila (133 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 14. etapa (maiatzak 23, larunbata)
Ibilbidea: Aosta – Pila
Distantzia: 133 km
Hasiera-ordua: 13:05
Amaiera-ordua: 17:34 (30 km/h) | 17:15 (32 km/h) | 16:58 (34 km/h)
Mendiko saria: Saint-Barthélémy (1. maila), 18,1 kilometroan; Doues (3. maila), 61,8 kilometroan; Lin Noir (1. maila), 82,3 kilometroan; Verrogne (2. maila), 92,1 kilometroan; Pila (1. maila), 133 kilometroan
15. etapa, maiatzak 24 (igandea): Voghera-Milan (157 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 15. etapa (maiatzak 24, igandea)
Ibilbidea: Voghera – Milano
Distantzia: 157 km
Hasiera-ordua: 13:55
Amaiera-ordua: 17:24 (45 km/h) | 17:16 (47 km/h) | 17:07 (49 km/h)
16. etapa, maiatzak 26 (asteartea): Bellinzona-Cari (113 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 16. etapa (maiatzak 26, asteartea)
Ibilbidea: Bellinzona – Carì
Distantzia: 113 km
Hasiera-ordua: 14:00
Amaiera-ordua: 17:28 (33 km/h) | 17:14 (35 km/h) | 17:01 (37 km/h)
Mendiko saria: Torre (3. maila), 32,2 kilometroan eta 54,2 kilometroan; Leontica (2. maila), 43,5 kilometroan eta 65,5 kilometroan; Carde (1. maila), 113 kilometroan
17. etapa, maiatzak 27 (asteazkena): Cassano d'Adda-Andalo (202 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 17. etapa (maiatzak 27, asteazkena)
Ibilbidea: Cassano D’Adda – Andalo
Distantzia: 202 km
Hasiera-ordua: 12:20
Amaiera-ordua: 17:32 (39 km/h) | 17:16 (41 km/h) | 17:01 (43 km/h)
Mendiko saria: Passo del Tre Termini (3. maila), 63,9 kilometroan; Cocca di Lodrino (3. maila), 88,1 kilometroan; Andalo-Lever (3. maila), 191,3 kilometroan
18. etapa, maiatzak 28 (osteguna): Fai della Paganella-Pieve di Soligo (168 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 18. etapa (maiatzak 28, osteguna)
Ibilbidea: Fai della Paganella – Pieve di Soligo
Distantzia: 168 km
Hasiera-ordua: 13:30
Amaiera-ordua: 17:24 (43 km/h) | 17:14 (45 km/h) | 17:04 (47 km/h)
Mendiko saria: Fastro (3. maila), 84,7. kilometroan; Muro di Ca’ del Poggio (4. maila), 158,7. kilometroan
19. etapa, maiatzak 29 (ostirala): Feltre-Alleghe (151 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 19. etapa (maiatzak 29, ostirala)
Ibilbidea: Feltre – Alleghe
Distantzia: 151 km
Hasiera-ordua: 12:45
Amaiera ordua: 17:34 (32 km/h) | 17:15 (34 km/h) | 16:58 (36 km/h)
Mendiko saria: Passo Duran (1. maila), 58,7 kilometroan; Coi (2. maila), 72,9 kilometroan; Forcella Staulanza (2. maila), 82. kilometroan; Passo Giau (Coppi Gaina), 101,6 kilometroan; Passo Falzarego (2. maila), 122,2 kilometroan; Piani di Pezzè (2. maila), 151 kilometroan
20. etapa, maiatzak 30 (larunbata): Gemona del Friuli-Piancavallo (200 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 20. etapa (maiatzak 30, larunbata)
Ibilbidea: Gemona del Firuli 1976/2026 – Piancavallo
Distantzia: 200 km
Hasiera-ordua: 11:15
Amaiera ordua: 15:59 (38 km/h) | 16:15 (40 km/h) | 16:33 (42 km/h)
Mendiko saria: Clauzetto (3. maila), 85,8. kilometroan; Piancavallo (1. maila), 147,3. kilometroan eta 200. kilometroan
21. etapa, maiatzak 31 (igandea): Erroma-Erroma (131 kilometro)
FITXA TEKNIKOA:
Etapa: 21. etapa (maiatzak 31, igandea)
Ibilbidea: Erroma-Erroma
Distantzia: 131 km
Hasiera-ordua: 15:45
Amaiera ordua: 18:44 (44 km/h) | 18:36 (46 km/h)km/h)
Mikel Landa ez da 2026ko Italiako Giroan arituko
Soudal Quick-Step taldeak iragarri duenez, euskal txirrindulariak haustura txikia du pelbisean, Itzulian izandako erorikoaren ondorioz. Giroa maiatzaren 8an hasiko da, eta UAEko Joao Almeida ere ez da lasterketan izango.
Italiako Giroa, maiatzaren 8tik 31ra, EITBn
2026ko Italiako Giroak maiatzaren 8an, ostirala, ekingo dio edizio berriari. Aurten ere, lasterketa EITBn jarraitu ahal izango da zuzenean.
2026ko gizonezkoen eta emakumezkoen Italiako Giroko ibilbideak aurkeztu dituzte
Gizonezkoen lasterketak 40,2 kilometroko erlojupeko bat eta goi-mendiko bost etapa izango ditu; emakumezkoenak, berriz, bederatzi etapa izanen ditu, aurreko bi ekitaldietan baino bat gehiago.
2026ko Italiako Giroa Bulgariatik irtengo da
Miroslav Borshosh Bulgariako Turismo ministroak agerraldi ofizial batean iragarri duenez, 2026ko Giroko lehen hiru etapak Bulgarian izango dira.
Elisa Longo Borghini italiarrak irabazi du Giroa, eta Liane Lippertek azken etapa
Italiarrak 4. egin du azken etapan, Marlen Reusser 3.aren eta Anna van der Breggen 2.aren atzetik. Lipperten denbora beran helmugaratu da Van der Breggen, eta 8 segundora sartu dira gainerakoak.
Sarah Gigante australiarrak irabazi du Giroko 7. etapa, eta Elisa Longo jarri da lider
4:44:14ko denborarekin helmugaratu da Gigante, Longo Borghini heldu da ondoren, 45 segundora, eta Isabella Holmgren kanadarra izan da hirugarren, 1:14ra.
Lippert nagusitu da Giroko seigarren etapan, eta Reusserrek maglia arrosari eutsi dio
Lippertek hamaikagarren garaipena lortu du profesional mailan, Fenix-Deceuninck taldeko Pauliena Rooijakkers (2 segundora) eta Lidl-Trekeko Shirin van Anrooij (46 segundora) gaindituta.
Lorena Wiebesek eskuratu du Monseliceko esprinta, eta Reusserrek maglia arrosari eutsi dio, Italiako Giroan
SD Worx-Protime taldeko esprinter herbeheretarrak, hala, hamabost garaipen daramatza 2025eko denboraldian; horietako bi, Giroan. Anna van der Breggen taldekidea, gainera, sailkapen nagusiko hirugarren postura igo da.
Lorena Wiebesek irabazi du Trenton, esprintean, eta Anna Hendersonek lider jarraitzen du, Italiako Giroan
SD Worx-Protime taldeko txirrindulari herbeheretarrak bereganatu du lasterketako hirugarren etapa, eta Lidl-Trek taldeko ziklista britainiarrak sailkapen nagusiko lehen postuan segitzen du. Usoa Ostolaza mendiko sailkapeneko lider jarri da.