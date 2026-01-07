Simon Yatesek txirrindularitza utziko duela iragarri du
Simon Yates britainiarrak txirrindularitza profesionala utziko duela iragarri du asteazken honetan, 33 urterekin, Visma Lease a Bike taldeak jakinarazi duenaren arabera.
Profesional gisa egindako azken urtean, Italiako Giroa irabazteaz gain, Frantziako Tourreko etapa batean nagusi izan zen. Halaber, Espainiako Vuelta bereganatu zuen 2018an, baita hainbat etapa ere hiru itzuli nagusietan.
Yatesek berak azaldutakoaren arabera, "ustekabean harrapa ditzake asko, baina ez da egun batetik bestera hartutako erabakia". "Horren inguruan pentsatzen aritu naiz luzaroan, eta kirola uzteko unea dela uste dut", gaineratu du.
Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun
Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean. Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.
2025eko txirrindularitza denboraldiaren laburpena
Aurtengoa Tadej Pogačarren urtea izan da, hogei garaipen lortu ditu eta Tourrean jaun eta jabe izan da. Emakumezkoetan, Ferrand-Prévot gailendu da Tourrean, Longo Borghini Giroan eta Vollering Vueltan. Azkenik, Paula Ostizek sasoi ikusgarria egin du: iruñearrak Junior mailako Munduko Txapelketan ortzadar maillota jantzi du eta Europakoan bi probetan gailendu da.
Laboral Kutxa-Euskadik igande honetan hasiko du denboraldiaurrea, Altean
2026ko denboraldiko taldea osatzen duten hamabost txirrindulariak Alacanteko udalerrian bilduko dira, abenduaren 14tik 21era bitartean.
2026ko gizonezkoen eta emakumezkoen Italiako Giroko ibilbideak aurkeztu dituzte
Gizonezkoen lasterketak 40,2 kilometroko erlojupeko bat eta goi-mendiko bost etapa izango ditu; emakumezkoenak, berriz, bederatzi etapa izanen ditu, aurreko bi ekitaldietan baino bat gehiago.
Euskadi Fundazioak hamalau txirrindulari izanen ditu 2026 denboraldian
Euskadi Fundazioko formakuntza taldeak, Euskaltel-Euskadiren filiala dena, zazpi txirrindulariren gehitzea iragarri du astelehen honetan
Jasotako aukerengatik eskertuta, Red Bull-Boraren eskutik goi mailara jauzi egiteko prest da Haimar Etxeberria
Bere managerrak gonbidatuta, Haimar Etxeberria astebeteko egonaldia egiten ari da Kanaria Handian. Pogacar, Sivakov edota Philipsen bezalakoekin entrenatzen ari da egunotan. Hemendik aurrera, izen handi horiek ohiko aurkari izango ditu.
Caja Rural-Seguros RGAk Fernando Gaviria fitxatu du 2026ko denboraldirako
Horrela, Nafarroako taldeak bere ibilbidean zehar Frantziako Tourreko bi etapa garaipen eta Italiako Giroko bost dituen txirrindulari bat fitxatu du. Gaviria, 31 urtekoa bera, Movistar taldetik ailegatu da Caja Rural-Seguros RGAra.
Ken Pharmak sei txirrindularik taldea utziko dutela iragarri du
Pau Miquel, Jose Felix Parra, Unai Aznar, Miguel Angel Fernandez, Kiko Galvan eta Haimar Etxeberria dira; azken hori Red Bull-BORAn arituko da.
NSN enpresak Israel Premier Techen lekua hartuko du txirrindularitza profesionalean
Never Say Never Andres Iniesta futbolari ohiak eta Stoneweg enpresak fundatu dute. Stoneweg inbertsio plataforma hispaniar-suitzarra da, eta dagoeneko akziodun berria da.