Iragarkia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Simon Yatesek txirrindularitza utziko duela iragarri du

Visma Lease a Bike taldeko txirrindulari britainiarrak irabazi zuen iazko Giroa.
Visma-Lease a Bike taldeko Simon Yates, Giroa irabazita.

Simon Yates

author image

EITB

Azken eguneratzea

Simon Yates britainiarrak txirrindularitza profesionala utziko duela iragarri du asteazken honetan, 33 urterekin, Visma Lease a Bike taldeak jakinarazi duenaren arabera. 

Profesional gisa egindako azken urtean, Italiako Giroa irabazteaz gain, Frantziako Tourreko etapa batean nagusi izan zen. Halaber, Espainiako Vuelta bereganatu zuen 2018an, baita hainbat etapa ere hiru itzuli nagusietan.

Yatesek berak azaldutakoaren arabera, "ustekabean harrapa ditzake asko, baina ez da egun batetik bestera hartutako erabakia". "Horren inguruan pentsatzen aritu naiz luzaroan, eta kirola uzteko unea dela uste dut", gaineratu du.

Vismaren garaipena: Yatesek irabazi du Giroa eta Kooijek azken etapa
UCI World Tour Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun

Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean.   Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.    

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X