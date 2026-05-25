2026ko Italiako Giroko 19. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Feltre-Alleghe (151 km)
Dolomita Alpeetan jokatuko den etapa ikaragarri gogorra da. Txirrindulariek ibilbidean sei mendate jarraian eta, gutxi gorabehera, 5.000 metroko desnibela gainditu beharko dituzte.
2026ko Italiako Giroko hemeretzigarren etapa maiatzaren 29an, ostiralean, jokatuko da. Paper gainean 151 kilometroko etapa ikaragarri gogorra da Dolomita Alpeetan, Feltre eta Alleghe (Piani di Pezze) artean. Etapa garaipenaren bila urrutitik erasotzeko eta tropeleko oilarren arteko lehiarako ibilbide aproposa da.
Italiako 109. Giroko antolakuntzak erabaki du 12:30ean abiatuko direla txirrindulariak, eta aurreikuspenen arabera, irabazlea 16:54 eta 17:32 artean helmugaratuko da.
Hasiera leun samar baten ostean, azken 100 kilometroek 5.000 metro inguruko desnibela metatzen dute. Bata bestearen atzetik kateatuko dira, atsedenerako tarterik gabe, lehen mailako Passo Duran (12,1 km % 8,2ra, % 14rainoko aldapekin), bigarren mailako Coi (5,7 km % 9,7ra, % 19ko maldekin), bigarren mailako Forcella Staulanza (6,3 km % 6,7ra, % 10eko aldapekin), kategoria bereziko Passo Giau (aurtengo Coppi gailurra, 9,9 km % 9,3ra, % 14rainoko maldekin), bigarren mailako Passo Falzarego (10,1 km % 5,6ra, % 10eko aldapekin) eta, azkenik, Piani di Pezzeko (2. Mailakoa) helmugara daramaten 5 kilometroak, % 9,6ra.
Bost mendate gainditu ondoren, txirrindulariek azken 5 kilometroei aurre egin beharko diete, etengabe % 10eko aldapak, % 15era iristen den erdiko zatiarekin. Galtzada estu eta bihurria da, eta azken kilometroa oso gogorra egiten da, osorik % 11ra.
Fitxa teknikoa:
Etapa: 19. etapa (maiatzak 29, ostirala)
Ibilbidea: Feltre – Alleghe
Distantzia: 151 km
Hasiera-ordua: 12:45
Amaiera ordua: 17:34 (32 km/h) | 17:15 (34 km/h) | 16:58 (36 km/h)
Mendiko saria: Passo Duran (1. maila), 58,7 kilometroan; Coi (2. maila), 72,9 kilometroan; Forcella Staulanza (2. maila), 82. kilometroan; Passo Giau (Coppi Gaina), 101,6 kilometroan; Passo Falzarego (2. maila), 122,2 kilometroan; Piani di Pezzè (2. maila), 151 kilometroan
2026ko Italiako Giroko 20. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Gemona del Friuli-Piancavallo (200 km)
109. Italiako Giroaren azken-aurreko etapako azken hirurogeita hamar kilometroetan, txirrindulariek bi aldiz igo beharko dute Piancavallo lehen mailako mendate gogorra. Hor, Piancavallon, eguna amaituko da, eta ziklistei soilik beste etapa bat geldituko zaie, Erromakoa; hortaz, ia-ia dena erabakiko da 20. etapa honetan.
Joseba Beloki: “Oso Giro arraroa izaten ari da"
Joseba Beloki txirrindulari ohi eta Giroan lehian ari den Markel Belokiren aitak lasterketaren lehen bi asteen analisia egin du. Giro honetan txirrindulariak "oso azkar" ibili direla esan du eta Giroa bukatzeko falta diren etapetan mugimendu gutxi izango direla iragarri du.
Fredrik Dversnes nagusitu den Italiako Giroko 15. etapako azken kilometroa
Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X) norvegiarrak eta Mirco Maestri (Polti) eta Martin Marcellusi (Bardiani) italiarrek esprintean erabaki dute Italiako Giroko 15. etaparen irabazlea. Dversnes gailendu da, lasterketa osoa ihesaldian eman ondoren.
Fredrik Dversnes norvegiarrak garaipen handia lortu du Milanen, ihesaldia azkeneraino eramanda
Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais (Polti), Mirco Maestri (Polti) eta Fredrik Dversnes (Uno-X) txirrindulariek helmugaraino eraman dute eguneko ihesaldia. Tropelak ezin izan ditu harrapatu, eta txirrindulari norvegiarra gailendu da esprintean.
ZUZENEAN: Italiako Giroko 15. etapa, Voghera-Milano (157 km)
Jarraitu Italiako Giroko 15. etapako zuzeneako emanaldia, Voghera-Milano (157 km).
Arrieta, mendiko maillotaz: “Vingegaard dagoen bezala, zaila da"
Igor Arrieta (UAE) eguneko ihesaldian izan da Giroko 14. etapan. Azken 13 kilometroetan atzean geratzen hasi da, eta 23. postuan bukatu du etapa. Mendiko maillota lortzeko borrokan jarraitzen du, baina, Vingegaarden sasoia ikusita, zaila izango dela onartu du.
Pilako igoerako azken kilometroak:Vingegaard garaile eta sailkapeneko lider
Igor Arrieta eguneko ihesaldian sartu da, baina helmugarako 13 kilometro falta izan direnean atzean geratzen hasi da. Markel Belokik, bere aldetik, ezin izan du faborito nagusien erritmoa jarraitu.
Vingegaard gailendu da Pilan, eta Italiako Giroko maglia arrosa eskuratu du
Visma-Lease a Bike taldeko txirrindulari danimarkarrak, horrenbestez, hiru etapa garaipen daramatza Giro honetan, eta, gainera, sailkapen nagusiko lider jarri da; izan ere, Afonso Eulalio, lehen tokian hamar egun eman ostean, atzean gelditu da etapako azken mendatean.
ZUZENEAN: Italiako Giroko 14. etapa, Aosta-Pila (133 km)
Jarraitu zuzenean Italiako Giroko 14. etapa, Aosta eta Pila artekoa (133 km). Mendiko etapa da, laburra, baina aurtengo ekitaldiko gogorrenetarikoa.