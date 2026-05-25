2026ko Italiako Giroko 19. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Feltre-Alleghe (151 km)

Dolomita Alpeetan jokatuko den etapa ikaragarri gogorra da. Txirrindulariek ibilbidean sei mendate jarraian eta, gutxi gorabehera, 5.000 metroko desnibela gainditu beharko dituzte.

2026ko Italiako Giroko hemeretzigarren etapa maiatzaren 29an, ostiralean, jokatuko da. Paper gainean 151 kilometroko etapa ikaragarri gogorra da Dolomita Alpeetan, Feltre eta Alleghe (Piani di Pezze) artean. Etapa garaipenaren bila urrutitik erasotzeko eta tropeleko oilarren arteko lehiarako ibilbide aproposa da.

Italiako 109. Giroko antolakuntzak erabaki du 12:30ean abiatuko direla txirrindulariak, eta aurreikuspenen arabera, irabazlea 16:54 eta 17:32 artean helmugaratuko da.

Hasiera leun samar baten ostean, azken 100 kilometroek 5.000 metro inguruko desnibela metatzen dute. Bata bestearen atzetik kateatuko dira, atsedenerako tarterik gabe, lehen mailako Passo Duran (12,1 km % 8,2ra, % 14rainoko aldapekin), bigarren mailako Coi (5,7 km % 9,7ra, % 19ko maldekin), bigarren mailako Forcella Staulanza (6,3 km % 6,7ra, % 10eko aldapekin), kategoria bereziko Passo Giau (aurtengo Coppi gailurra, 9,9 km % 9,3ra, % 14rainoko maldekin), bigarren mailako Passo Falzarego (10,1 km % 5,6ra, % 10eko aldapekin) eta, azkenik, Piani di Pezzeko (2. Mailakoa) helmugara daramaten 5 kilometroak, % 9,6ra.

Bost mendate gainditu ondoren, txirrindulariek azken 5 kilometroei aurre egin beharko diete, etengabe % 10eko aldapak, % 15era iristen den erdiko zatiarekin. Galtzada estu eta bihurria da, eta azken kilometroa oso gogorra egiten da, osorik % 11ra.

Fitxa teknikoa:

Etapa: 19. etapa (maiatzak 29, ostirala)

Ibilbidea: Feltre – Alleghe

Distantzia: 151 km

Hasiera-ordua: 12:45

Amaiera ordua: 17:34 (32 km/h) | 17:15 (34 km/h) | 16:58 (36 km/h)

Mendiko saria: Passo Duran (1. maila), 58,7 kilometroan; Coi (2. maila), 72,9 kilometroan; Forcella Staulanza (2. maila), 82. kilometroan; Passo Giau (Coppi Gaina), 101,6 kilometroan; Passo Falzarego (2. maila), 122,2 kilometroan; Piani di Pezzè (2. maila), 151 kilometroan 

Txirrindularitza Markel Beloki Igor Arrieta Jonas Vingegaard UCI World Tour Italiako Giroa

