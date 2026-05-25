2026ko Italiako Giroko 20. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Gemona del Friuli-Piancavallo (200 km)
109. Italiako Giroaren azken-aurreko etapako azken hirurogeita hamar kilometroetan, txirrindulariek bi aldiz igo beharko dute Piancavallo lehen mailako mendate gogorra. Hor, Piancavallon, eguna amaituko da, eta ziklistei soilik beste etapa bat geldituko zaie, Erromakoa; hortaz, ia-ia dena erabakiko da 20. etapa honetan.
2026ko Italiako Giroko 20. etapa, alegia, 109. Italiako Giroko azken-aurreko etapa, maiatzaren 30ean jokatuko dute, larunbatez. 200 kilometroko ibilbidea du, Gemona del Friulin hasita eta Piancavallon amaituta; aurreikuspena da ziklistak 10:45ean abiatzea eta irabazlea 15:44tik 16:18ra bitartean helmugaratzea. EITBren zuzeneko emanaldia 10:45ean hasiko da kirolakeitb.eus-en, eta 15:10ean ETB1en ere izango da ikusgai etapa.
Guztira, parte-hartzaileek hiru igoera puntuagarri izango dute egun honetan. Kontua da hiru igoera horiek bi mendateri dagozkiela; izan ere, bi mendate horietako bat, Piancavallo, bi aldiz igo beharko dute. Aurretik, 85,8. kilometroan, hirugarren mailako Clauzetto izango dute; gogorrena amaieran izango da, Piancavallorako bi igoerak etapako azken hirurogeita hamar kilometroetan egin beharko baitituzte.
Piancavallo igoera luzea eta gogorra da. 14,5 kilometro ditu, eta, batez beste, % 7,8ko malda; aldapa batzuk % 14koak ere badira. Mendate horretan irabazi duten txirrindularien izenei erreparatuta, nabarmentzeko modukoa da nola Mikel Landa den irabazle horietako bat; murgiarra 2017ko Giroan gailendu zen bertan, 19. etapan. Marco Pantanik ere eskuratu zuen garaipena Piancavallon, 1998an, hau da, italiarrak Giroa irabazi zuen ekitaldian.
Piancavalloko podiumean maglia arrosa jantzita igotzen den gizonak aukera handia izango du biharamunean ere, Erroman, 2026ko Italiako Giroko azken maglia arrosa janzteko; alegia, balio handiena duen maglia arrosa.
Fitxa teknikoa:
Etapa: 20. etapa (maiatzak 30, larunbata)
Ibilbidea: Gemona del Firuli 1976/2026 – Piancavallo
Distantzia: 200 km
Hasiera-ordua: 11:15
Amaiera ordua: 16:18 (38 km/h) | 16:00 (40 km/h) | 15:44 (42 km/h)
Mendiko saria: Clauzetto (3. maila), 85,8. kilometroan; Piancavallo (1. maila), 147,3. kilometroan eta 200. kilometroan
2026ko Italiako Giroko 19. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Feltre-Alleghe (151 km)
Dolomita Alpeetan jokatuko den etapa ikaragarri gogorra da. Txirrindulariek ibilbidean sei mendate jarraian eta, gutxi gorabehera, 5.000 metroko desnibela gainditu beharko dituzte.
Joseba Beloki: “Oso Giro arraroa izaten ari da"
Joseba Beloki txirrindulari ohi eta Giroan lehian ari den Markel Belokiren aitak lasterketaren lehen bi asteen analisia egin du. Giro honetan txirrindulariak "oso azkar" ibili direla esan du eta Giroa bukatzeko falta diren etapetan mugimendu gutxi izango direla iragarri du.
Fredrik Dversnes nagusitu den Italiako Giroko 15. etapako azken kilometroa
Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X) norvegiarrak eta Mirco Maestri (Polti) eta Martin Marcellusi (Bardiani) italiarrek esprintean erabaki dute Italiako Giroko 15. etaparen irabazlea. Dversnes gailendu da, lasterketa osoa ihesaldian eman ondoren.
Fredrik Dversnes norvegiarrak garaipen handia lortu du Milanen, ihesaldia azkeneraino eramanda
Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais (Polti), Mirco Maestri (Polti) eta Fredrik Dversnes (Uno-X) txirrindulariek helmugaraino eraman dute eguneko ihesaldia. Tropelak ezin izan ditu harrapatu, eta txirrindulari norvegiarra gailendu da esprintean.
ZUZENEAN: Italiako Giroko 15. etapa, Voghera-Milano (157 km)
Jarraitu Italiako Giroko 15. etapako zuzeneako emanaldia, Voghera-Milano (157 km).
Arrieta, mendiko maillotaz: “Vingegaard dagoen bezala, zaila da"
Igor Arrieta (UAE) eguneko ihesaldian izan da Giroko 14. etapan. Azken 13 kilometroetan atzean geratzen hasi da, eta 23. postuan bukatu du etapa. Mendiko maillota lortzeko borrokan jarraitzen du, baina, Vingegaarden sasoia ikusita, zaila izango dela onartu du.
Pilako igoerako azken kilometroak:Vingegaard garaile eta sailkapeneko lider
Igor Arrieta eguneko ihesaldian sartu da, baina helmugarako 13 kilometro falta izan direnean atzean geratzen hasi da. Markel Belokik, bere aldetik, ezin izan du faborito nagusien erritmoa jarraitu.
Vingegaard gailendu da Pilan, eta Italiako Giroko maglia arrosa eskuratu du
Visma-Lease a Bike taldeko txirrindulari danimarkarrak, horrenbestez, hiru etapa garaipen daramatza Giro honetan, eta, gainera, sailkapen nagusiko lider jarri da; izan ere, Afonso Eulalio, lehen tokian hamar egun eman ostean, atzean gelditu da etapako azken mendatean.
ZUZENEAN: Italiako Giroko 14. etapa, Aosta-Pila (133 km)
Jarraitu zuzenean Italiako Giroko 14. etapa, Aosta eta Pila artekoa (133 km). Mendiko etapa da, laburra, baina aurtengo ekitaldiko gogorrenetarikoa.