Vingegaardek erakustaldia eman du Carì mendatean: lau etapa garaipen daramatza, eta aurkariak bigarren postuaren bila dabiltza
Jonas Vingegaardek 2026ko Italiako Giroko maglia arrosa du aldean, eta hamaseigarren etapan are gehiago sendotu du lehen postu hori; eguna Carì lehen mailako mendatean amaitu da, eta danimarkarrak erabat kontrolpean izan ditu aurkariak. Hala, azken horiek podiumeko beste bi postuak ari dira jokatzen.
Zenbat balio du UCI World Tourreko lasterketa bat antolatzeak?
Ikuskizuna bai, baina UCI World Tourreko lasterketa bat antolatzea garestia ere bada. Xabier Usabiagak kostuak zeintzuk eta zenbatekoak diren azaldu dizkigu, Itzulia eta Danilith Nokere Koerse adibidetzat jarrita.
Visma taldea nagusi izan da Cariko igoeran, eta Vingegaardek Giroa erabakita utzi du
Tropelak eguneko ihesaldia azken igoerako lehen aldapetan harrapatu du, eta, Team Visma-Lease taldeak gidatuta, erritmo gogorra ezarri du Cariko aldapa gogorretan (11,6 km % 8ra). Vingegaardek erasoa jo du helmugatik 6 kilometrora, eta bere laugarren etapa garaipena lortu du.
2026ko Italiako Giroko 20. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Gemona del Friuli-Piancavallo (200 km)
109. Italiako Giroaren azken-aurreko etapako azken hirurogeita hamar kilometroetan, txirrindulariek bi aldiz igo beharko dute Piancavallo lehen mailako mendate gogorra. Hor, Piancavallon, eguna amaituko da, eta ziklistei soilik beste etapa bat geldituko zaie, Erromakoa; hortaz, ia-ia dena erabakiko da 20. etapa honetan.
2026ko Italiako Giroko 19. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Feltre-Alleghe (151 km)
Dolomita Alpeetan jokatuko den etapa ikaragarri gogorra da. Txirrindulariek ibilbidean sei mendate jarraian eta, gutxi gorabehera, 5.000 metroko desnibela gainditu beharko dituzte.
Joseba Beloki: “Oso Giro arraroa izaten ari da"
Joseba Beloki txirrindulari ohi eta Giroan lehian ari den Markel Belokiren aitak lasterketaren lehen bi asteen analisia egin du. Giro honetan txirrindulariak "oso azkar" ibili direla esan du eta Giroa bukatzeko falta diren etapetan mugimendu gutxi izango direla iragarri du.
Fredrik Dversnes nagusitu den Italiako Giroko 15. etapako azken kilometroa
Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X) norvegiarrak eta Mirco Maestri (Polti) eta Martin Marcellusi (Bardiani) italiarrek esprintean erabaki dute Italiako Giroko 15. etaparen irabazlea. Dversnes gailendu da, lasterketa osoa ihesaldian eman ondoren.
Fredrik Dversnes norvegiarrak garaipen handia lortu du Milanen, ihesaldia azkeneraino eramanda
Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais (Polti), Mirco Maestri (Polti) eta Fredrik Dversnes (Uno-X) txirrindulariek helmugaraino eraman dute eguneko ihesaldia. Tropelak ezin izan ditu harrapatu, eta txirrindulari norvegiarra gailendu da esprintean.
Arrieta, mendiko maillotaz: “Vingegaard dagoen bezala, zaila da"
Igor Arrieta (UAE) eguneko ihesaldian izan da Giroko 14. etapan. Azken 13 kilometroetan atzean geratzen hasi da, eta 23. postuan bukatu du etapa. Mendiko maillota lortzeko borrokan jarraitzen du, baina, Vingegaarden sasoia ikusita, zaila izango dela onartu du.