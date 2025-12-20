Gorde
2025eko txirrindularitza denboraldiaren laburpena

18:00 - 20:00
Aurtengoa Tadej Pogačarren urtea izan da, hogei garaipen lortu ditu eta Tourrean jaun eta jabe izan da. Emakumezkoetan, Ferrand-Prévot gailendu da Tourrean, Longo Borghini Giroan eta Vollering Vueltan. Azkenik, Paula Ostizek sasoi ikusgarria egin du: iruñearrak Junior mailako Munduko Txapelketan ortzadar maillota jantzi du eta Europakoan bi probetan gailendu da. 

Txirrindularitza

