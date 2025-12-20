Resumen de la temporada ciclista 2025
Este año ha sido el año de Tadej Pogačar, con veinte victorias y un dominio absoluto del Tour. En la categoría femenina, Ferrand-Prévot se impuso en el Tour, Longo Borghini en el Giro y Vollering en la Vuelta. Por último, Paula Ostiz ha completado una temporada espectacular, proclamándose campeona del mundo júnior con el maillot arco iris y ganando las dos pruebas del Europeo.
