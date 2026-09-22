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Eskarmentu handiko hiru fitxaketarekin aurkeztu da Mirai Euskotren
Klubak 14. denboraldiari ekingo dio gorengo mailan. Azu Muguruzak berriro zuzenduko duen taldean iazko zazpi jokalarik jarraitzen dute.
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