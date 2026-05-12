Roso Buch; Argazkia: IDK Euskotren

E. I. I. | KIROLAK EITB

Yvonne Ejim, Kristine Vitola eta Roso Buchek ez dute IDK Euskotrenen jarraituko hurrengo denboraldian, taldeak bere sare sozialetan jakinarazi duen arabera. Kanadiarra iazko uztailean heldu zen talde donostiarrera, letoniarra, berriz, 2026ko urtarrilean, eta kataluniarra 2024ko uztailean.

IDK Euskotrenek taldean eman duten denboraren zehar erakutsi duten “konpromiso, kalitate eta ardurarengatik” eskerrak eman dizkie, eta beraien hurrengo erronka profesionaletan “zortea” opa die.

