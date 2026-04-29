Roso Buchek ez du IDK Euskotrenen jarraituko

Eskolta kataluniarrak bi denboraldi eman ditu Gipuzkoako taldean; Lointek Gernikatik ailegatu zen bertara, 2024an.

Roso Buchek ez du IDK Euskotrenen jarraituko, Gipuzkoako klubak asteazken honetan jakinarazi duen arabera.

Eskolta kataluniarrak bi denboraldiz jokatu du talde gipuzkoarrean; Lointek Gernikatik ailegatu zen bertara, 2024an. Buchek, 34 urtekoa bera, 2012tik darama maila gorenean, Endesa Ligan.

“Taldean bi denboraldiren ondoren, Roso Buch eta IDK Euskotrenek beraien bideak banatu dituzte. Denboraldi hauetan erakutsi duen lidergoa, kalitatea eta konpromisoa eskertu nahi diogu. Arrasto handia uzten du talde honetan. Eskerrik asko, Ru, betirako”, agurtu du talde gipuzkoarrak jokalaria sare sozialetan.

