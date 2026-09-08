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Gedna Capel: “Defentsan ekarpen handia egin dezaket”

Iragarkia
18:00 - 20:00
Gedna Capel aurkezpen ofizialean.
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Mirai Euskotrenek Gedna Capel aurkeztu du Donostian. Kataluniako hegal-pibota Azul Marino Mallorcatik dator, urtebeterako. Kataluniarra pozik dago klubak berarengan jarri duen konfiantzarekin eta "defentsan eta erreboteetan ekarpen handia" egin dezakeela adierazi du. (Bideoa gazteleraz)

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