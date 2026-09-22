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Puesta de largo del Mirai Euskotren con tres fichajes que aportarán experiencia
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mirai Euskotren Ibaeta taldearen aurkezpen ofiziala
El club afronta su decimocuarta temporada en la élite. En el equipo que dirigirá de nuevo Azu Muguruza siguen siete jugadoras de la temporada pasada.
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