Presentación oficial
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Puesta de largo del Mirai Euskotren con tres fichajes que aportarán experiencia

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18:00 - 20:00
Presentación oficial del Mirai Euskotren. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mirai Euskotren Ibaeta taldearen aurkezpen ofiziala
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KIROLAK EITB

Última actualización

El club afronta su decimocuarta temporada en la élite. En el equipo que dirigirá de nuevo Azu Muguruza siguen siete jugadoras de la temporada pasada.

Baloncesto Ibaeta Basket Mujeres deportistas Liga Femenina Endesa

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