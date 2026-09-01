Azu Muguruza: “Identitatea sortzeko unea da, taldearen DNA”
Taldeko zazpi jokalari mantentzen dituzten arren, Mirai Euskotrenek ez du ondo hasi 2026-27 denboraldia. Azu Muguruza entrenatzaileak adierazi duenez, "nortasuna sortzeko unea da". (Bideoa gazteleraz)
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Ibaeta Basketek Mirai Euskotren izena izango du aurrerantzean
IDK Elektronikak hamabi denboraldi eman ditu babesle nagusi. Orain, Donostiako taldeak beste izen bat izango du, eta, 2026-2027 denboralditik, Mirai Euskotren izango da.
IDK Euskotrenek Gedna Capel hegal-pibota fitxatu du, 2026-2027 denboraldirako
Gipuzkoako taldeak jokalari kataluniarra fitxatu duela iragarri du. Capelek duela egun batzuk egin ditu 24 urte, eta 1,85eko altuera du.
IDK Euskotrenek Sacha Washington pibota fitxatu du
Euskal taldeko jokalari berriak 23 urte ditu, eta 1,88ko altuera du: “Goian hegan egingo dugu hari esker”, adierazi du IDK Euskotrenek estatubatuarraren gainean; Vanderbilteko Unibertsitatetik iritsi da Donostiara.
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Antolatzaile bizkaitarra, 2025ean talde donostiarrera ailegatu zena, Azu Muguruzak gehien erabili duen jokalarietako bat izan da, IDK Euskotrenen eman duen lehenengo denboraldian.
Lara Gonzalezek IDK Euskotrenekin berritu du 2026-2027 denboraldirako
Kapitainak, Gipuzkoako klubeko historian partidarik gehien jokatu dituen emakumeak, gutxienez datorren denboraldiko amaierara arte jarraituko du IDKn.
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Kanadarra iazko uztailean iritsi zen Donostiako taldera; letoniarra, berriz, 2026ko urtarrilean, eta kataluniarra, 2024ko uztailean.
Roso Buchek ez du IDK Euskotrenen jarraituko
Eskolta kataluniarrak bi denboraldi eman ditu Gipuzkoako taldean; Lointek Gernikatik ailegatu zen hara, 2024an.
Paige Robinsonek 2026-2027 denboraldira arte berritu du IDK Euskotrenekin
Gainera, jokalaria WNBAko Atlanta Dreams taldeak deitu du, haren training campera joateko. Euskal taldeak hara joatea erraztu du, baina, hori baino lehen, eskoltaren kontratua berritu du.
Itziar Ariztimuño eta Irene Murua IDK Euskotreneko jokalariek porrotaren irakurketa positiboa egin dute
Final-laurdenetako kanporaketan Casademont Zaragozaren kontra 71-61 galdu ondoren, Itziar Ariztimuñok Aragoiko taldearen "kalitatea" azpimarratu du, eta neurketak "ikasteko" balio izatea espero du. Irene Murua "taldeaz harro" agertu da.