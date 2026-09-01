EMAKUMEZKOEN SASKIBALOIA
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Azu Muguruza: “Identitatea sortzeko unea da, taldearen DNA”

Iragarkia
Azu Muguruza
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Taldeko zazpi jokalari mantentzen dituzten arren, Mirai Euskotrenek ez du ondo hasi 2026-27 denboraldia. Azu Muguruza entrenatzaileak adierazi duenez, "nortasuna sortzeko unea da". (Bideoa gazteleraz)

Saskibaloia Ibaeta Basket Emakume kirolariak

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