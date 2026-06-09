IDK Euskotrenek Gedna Capel hegal-pibota fitxatu du, 2026-2027 denboraldirako
Gipuzkoako taldeak jokalari kataluniarra fitxatu duela iragarri du. Capelek duela egun batzuk egin ditu 24 urte, eta 1,85eko altuera du.
IDK Euskotrenek Gedna Capel hegal-pibota fitxatu du, 2026-2027 denboraldirako, Gipuzkoako klubak berak asteartean iragarri duenez.
Capelek 24 urte ditu (maiatzaren 30ean beteta), eta 1,85 metroko altuera du. Azu Muguruzaren taldearen barne jokoa indartuko duen jokalaria Azul Marino Mallorcako taldetik iritsi da Donostiara.
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