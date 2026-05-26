Itziar Ariztimuñok 2027ra arte berritu du IDK Euskotrenekin

Antolatzaile bizkaitarra, 2025ean talde donostiarrera ailegatu zena, Azu Muguruzak gehien erabili duen jokalarietako bat izan da, IDK Euskotrenen eman duen lehenengo denboraldian.

Itziar Ariztimuño; Argazkia: EITB
E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Itziar Ariztimuño antolatzaileak, 2027raino berritu du IDK Euskotrenekin, hau da, 2026-2027 denboraldirako, talde gipuzkoarrak, astearte honetan, iragarri duen arabera.

Horrela, taldearen arabera Ariztimuñori bereizten dioten, “bizitasuna, abiadura eta kemena” izaten jarraitu ahalko du IDK Euskotrenek.

