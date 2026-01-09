ERREGINAREN KOPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Azu Muguruza: "Une arraro batean harrapatu gaitu, emaitzen dinamika ez baita ona"

Azu Muguruza IDK
18:00 - 20:00
Azu Muguruza IDK-ko entrenatzailea. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Zazpi porrot jarraian jaso dituen arren, IDK Euskotren taldeak saskibaloiko Erreginaren Kopara sailkatzea lortu du. Entrenatzailearen esanetan, beharrezkoa da alderdi mentala lantzea taldearen aurpegi ona berreskuratzeko .

Saskibaloia Ibaeta Basket Emakume kirolariak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X