Fitxaketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

IDK Euskotrenek Kristine Vitola fitxatu du 2025-2026 denboraldiaren amaierara arte

Letoniar jokalaria Panathinaikosetik ailegatu da Donostiako taldera. Vitolak, 34 urtekoa bera, eskarmentua dauka Endesa Ligan; izan ere, Stadium Casablanca, Perfumerias Avenida eta Valentzia Basket taldeetan aritu da.

Kristine Vitola (IDK).

Kristine Vitola IDK Euskotreneko jokalari berria. Argazkia: IDK Euskotren.

author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

IDK Euskotrenek Kristine Vitola fitxatu du 2025-2026 denboraldiaren amaierara arte, Donostiako taldeak astearte honetan jakinarazi duenez.

Vitola Panathinaikosetik ailegatu da IDK Euskotrenera. 34 urteko letoniar jokalariak esperientzia dauka Endesa Ligan; izan ere, Stadium Casablanca, Perfumerias Avenida eta Valentzia Basket taldeetan aritu da.

Saskibaloia Emakumezkoen Endesa Liga Emakume kirolariak Ibaeta Basket

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X