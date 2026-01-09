COPA DE LA REINA
Azu Muguruza: "Nos ha pillado en un momento raro, porque la dinámica de los resultados no es buena"

Azu Muguruza IDK
18:00 - 20:00
La entrenadora del IDK, Azu Muguruza. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Azu Muguruza: "Une arraro batean harrapatu gaitu, emaitzen dinamika ez baita ona"

Última actualización

El IDK Euskotren ha logrado clasificarse para la Copa de la Reina de baloncesto, pese a encadenar siete derrotas consecutivas. Su entrenadora ha subrayado la necesidad de trabajar en el plano mental, para poder así recuperar la buena cara del equipo.

Baloncesto Ibaeta Basket Mujeres deportistas

