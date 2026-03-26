Erreginaren Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

IDK Euskotren Kopatik at geratu da, final-laurdenetan Casademont Zaragoza indartsuaren aurka 71-61 galduta

Azu Muguruzaren jokalariek lehen laurden bikaina jokatu dute eta Aragoiko taldearen erasoei eutsi diete bigarren laurdenaren amaierara arte, baina hortik aurrera gipuzkoarren ilusioak zapuztu ditu Zaragoza boteretsuak.

Irudia: IDK Euskotren
author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

IDK Euskotrenek ligako liderra den Casademont Zaragozaren aurka galdu du Erreginaren Kopako final-laurdenetako kanporaketa,  Tarragonan (Katalunia). Gipuzkoarrek lehen laurden bikaina jokatu dute eta Aragoiko taldearen erasoei eutsi diete bigarren laurdenaren amaierara arte, baina hortik aurrera talde donostiarraren ilusioak zapuztu ditu Endesa Ligako liderrak.

IDK Euskotrenek oso ondo hasi du neurketa, eta Azu Muguruzaren jokalariek norgehiagoka euren eremura eramatea lortu dute. Horrela, gehiago jokatu da boskote gipuzkoarrak nahi zuenera, une oro talde aragoiarra kontrolatuz. Horrela, talde lan bikainari eta ondo gauzatutako partida planari esker, gipuzkoarrek puntu bat aurretik bukatu dute lehen laurdena (12-13).

Bigarren laurdenaren hasieran, norgehiagokaren dinamika ez da aldatu eta IDK Euskotrenek Casademonten erasoaldiak geldiaraztea lortu du, baina azken txanpan Aragoiko taldeak azeleragailua sakatu du eta atsedenaldira iritsi baino lehen markagailuan tartetxoa zabaldu du (37-30). Azken minutu horiek moralki kalte handia egin die donostiarrei.

Aldageletatik bueltan, Zaragoza jaun eta jabe izan da, eta partidaren erritmoa ezarri du. Azu Muguruzaren taldearen akats bakoitza kontraerasoan zigortu du Casademontek. Donostiarrek arazo ugari izan dituzte saskiratzeko eta, gainera, ez dute defentsako errebotea ondo itxi. Horrela, Aragoiko taldeak ia erabakita utzi du kanporaketa (57-41), 20-11ko partzialarekin hirugarren laurdenean.

Azken laurdenean, IDKk Casademont estutzen eta erreakzionatzen saiatu da, baina Aragoiko taldearen jokalarien kalitateak partida itxi du, nahiz eta azken txanpan gipuzkoarrek markagailua zertxobait makilatzea lortu duten (71-61).

Saskibaloia Saskibaloiko Erregina Kopa Ibaeta Basket Emakume kirolariak Saskibaloiko beste lehiaketa batzuk

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X