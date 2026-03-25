Azu Muguruza: “%100 ematera atera behar gara, gauzak ahalik eta ondon egitera”
IDK Euskotrenek Erreginako Kopako final-laurdenak jokatuko ditu Zaragozaren aurka, Tarragonan. Azu Muguruzak, taldeko entrenatzaileak, argi dauka ehuneko ehuna eman beharko dutela aurrera egiteko.
IDK Euskotreneko Lara Gonzalezek Onintza Adurizen partida-kopurua berdinduko du: “Harro nago”
Jokalari gipuzkoarrak igandean lortuko du marka hori, IDK Euskotrenekin 282 partida jokatuta, Kutxabank Araskiren eta Donostiako taldearen arteko derbian; harekin izan gara, eta gogora ekarri du nola hasi zen klubean eta nola Onintza bera, besteak beste, erreferente izan zuen.
IDK Euskotrenek Kristine Vitola fitxatu du 2025-2026 denboraldiaren amaierara arte
Letoniar jokalaria Panathinaikosetik ailegatu da Donostiako taldera. Vitolak, 34 urtekoa bera, eskarmentua dauka Endesa Ligan; izan ere, Stadium Casablanca, Perfumerias Avenida eta Valentzia Basket taldeetan aritu da.
IDK Euskotrenek Casademont Zaragoza izango du aurkari Erregina Kopako final laurdenetan
Azu Muguruzaren jokalariek Endesa Ligako lehen itzulian aurreneko postuan amaitu duen taldearen aurka jokatuko dute. Finalerdietan, Donostiako taldearen aurkaria Valentzia Basket edo Duran M. Ensino izango litzateke.
Azu Muguruza: "Une arraro batean harrapatu gaitu, emaitzen dinamika ez baita ona"
Zazpi porrot jarraian jaso dituen arren, IDK Euskotren taldeak saskibaloiko Erreginaren Kopara sailkatzea lortu du. Entrenatzailearen esanetan, beharrezkoa da alderdi mentala lantzea taldearen aurpegi ona berreskuratzeko .
IDK Euskotren Erreginaren Koparako sailkatu da
Emakumezkoen saskibaloiko Ligako hamabosgarren jardunaldia jokatuta, Donostiako taldeak eta Innova-TSN Leganesek lortu dute txartela.
Azu Muguruza: "Ez dut ulertzen saskibaloian edo errugbian ari garen; denak ari dira kolpeka"
IDK Euskotreneko entrenatzailea oso kritiko agertu da Kutxabank Araskiren aurkako derbiko azken minutuetan ikusitako jokoagatik.
Helmi Tulonen, IDK Euskotrenen fitxaketa berria
Jokalari finlandiarra taldeari laguntzera dator, Veronika Remenárová belaunean egingo dioten ebakuntzatik errekuperatzen den artean.
Veronika Remenarovari ebakuntza egingo diote eskuineko belaunean
IDK Euskotrenek, asteazken honetan, jokalari eslovakiarrari artroskopia bat egingo zaiola jakinarazi du, gorputz libreak erauzteko.
IDK taldea prest dago denboraldiko erronkei aurre egiteko
Irene Murua eta Veronica Remenarova IDKko jokalariek prentsaurrekoa eman dute astearte honetan, taldeak aurretik dituen helburuei buruz hitz egiteko, besteak beste.