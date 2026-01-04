IDK EUSKOTREN VS KUTXABANK ARASKI

Azu Muguruza: "Ez dut ulertzen saskibaloian edo errugbian ari garen; denak ari dira kolpeka"

Azu Muguruza: “No entiendo si estamos jugando a baloncesto o a rugby; todas se dan de hostias”
18:00 - 20:00
Azu Muguruza. Argazkia. EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

IDK Euskotreneko entrenatzailea oso kritiko agertu da Kutxabank Araskiren aurkako derbiko azken minutuetan ikusitako jokoagatik.

Saskibaloia Ibaeta Basket Kirol-bideoak Emakume kirolariak Euskal Derbia

