IDK EUSKOTREN VS. KUTXABANK ARASKI
Azu Muguruza: “No entiendo si estamos jugando a baloncesto o a rugby; todas se dan de hostias”

Azu Muguruza: “No entiendo si estamos jugando a baloncesto o a rugby; todas se dan de hostias”
18:00 - 20:00
Azu Muguruza. Foto. EITB
Euskaraz irakurri: Azu Muguruza: "Ez dut ulertzen saskibaloian edo errugbian ari garen; denak ari dira kolpeka"
author image

EITB

Última actualización

La entrenadora del IDK Euskotren se ha mostrado muy crítica por el juego visto en los minutos finales del derbi disputado contra el Kutxabank Araski.

 

Baloncesto Ibaeta Basket Vídeos deportivos Mujeres deportistas Derbi Vasco

