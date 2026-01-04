Azu Muguruza: “No entiendo si estamos jugando a baloncesto o a rugby; todas se dan de hostias”
La entrenadora del IDK Euskotren se ha mostrado muy crítica por el juego visto en los minutos finales del derbi disputado contra el Kutxabank Araski.
Te puede interesar
Helmi Tulonen se incorpora al IDK Euskotren
La jugadora finlandesa llega a Donostia para ayudar al equipo, tras el anuncio de la intervención de rodilla de Veronika Remenárová.
Veronika Remenárová será intervenida en la rodilla derecha
El IDK Euskotren ha informado de que a la jugadora eslovaca se le realizará, este miércoles, una artroscopia, para llevar a cabo una extracción de cuerpos libres.
Las jugadoras del IDK están listas para los retos de la nueva temporada
Tanto Irene Murua y Verónica Remenarova están muy ilusionadas con la nueva temporada que arranca con la Euskal Kopa. Así lo han explicado en rueda de prensa.
Puesta de largo del IDK Euskotren con siete caras nuevas
Tras los apuros de la temporada pasada para mantener la categoría, esta vez, el IDK confía en completar una campaña más ilusionante. Azu Muguruza dirigirá un año más al equipo donostiarra.
El IDK Euskotren arranca su pretemporada con ganas y con ilusión
El IDK Euskotren ya ha comenzado a preparar la temporada 2025-2026 y lo ha hecho con una plantilla renovada. Las jugadoras han comenzado a trabajar con ilusión y con ganas.
Irene Murua, tras fichar por el IDK Euskotren: ''Puedo dar versatilidad y fuerza al equipo''
El equipo guipuzcoano ha anunciado el fichaje de la jugadora de Arrasate; Murua se encuentra "muy contenta", con el acuerdo suscrito, y espera con ilusión el inicio del trabajo con sus compañeras (declaraciones en euskera).
Irene Murua se incorpora al IDK Euskotren
El equipo donostiarra ha anunciado su sexto fichaje cara a la campaña 2025-26 este martes. La jugadora de Arrasate ha pasado varias temporadas en Estados Unidos.
Eraunzetamurgil y Buch seguirán en el IDK Euskotren la próxima temporada
Las jugadoras María Eraunzetamurgil y Rosó Buch continuarán en el equipo de San Sebastián en la temporada 2025-2026.
El IDK Euskotren ficha a Itziar Ariztimuño
La jugadora bailbaína llega al conjunto de San Sebastián tras haber militado 9 años en el Lointek Gernika Bizkaia.