Aurkezpen ofiziala
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Zazpi aurpegi berri eta entrenatzaile berriarekin aurkeztu da Inversus Gernika

Iragarkia
presentacion-Inversus-Gernika-Bizkaia
18:00 - 20:00

Inversus Gernika taldearen aurkezpen ofiziala. Irudia: EITB

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Azken eguneratzea

Aurreko denboraldiarekin alderatuta, bost jokalarik bakarrik jarraitzen dute, tartean Ane Olaeta kapitainak. Helburua iragan denboraldian baino gutxiago sufritzea izango da, jaitsiera postuetatik gertu egon baitziren. 

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