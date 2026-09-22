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El Inversus Gernika se presenta con siete caras nuevas y nuevo entrenador
Euskaraz irakurri: Bideoa: Inversus Gernika Bizkaiaren aurkezpen ofiziala
Con respecto a la pasada temporada solo siguen cinco jugadoras, entre ellas la capitana Ane Olaeta. El objetivo será sufrir menos que la temporada pasa donde estuvieron cerca de los puestos de descenso.
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