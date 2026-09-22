Presentación oficial
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Inversus Gernika se presenta con siete caras nuevas y nuevo entrenador

Publicidad
presentacion-Inversus-Gernika-Bizkaia
18:00 - 20:00
Presentación oficial del Inversus Gernika. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Inversus Gernika Bizkaiaren aurkezpen ofiziala
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Con respecto a la pasada temporada solo siguen cinco jugadoras, entre ellas la capitana Ane Olaeta. El objetivo será sufrir menos que la temporada pasa donde estuvieron cerca de los puestos de descenso. 

Baloncesto Mujeres deportistas Gernika Saski Liga Femenina Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X