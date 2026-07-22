Inversus, patrocinador principal del Gernika KESB por una temporada
La empresa murciana Inversus es el nuevo patrocinador principal del Gernika KESB, de la Liga Femenina, según el acuerdo por una temporada firmado por ambas partes en un acto celebrado en Bilbao.
Inversus Gernika Bizkaia será a partir de ahora el nombre oficial del equipo de la villa foral según se contempla en el documento rubricado por Gerardo Candina, presidente del Gernika, y José Joaquín Vicente, director general de Inversus Group, consultora y firma de inversión alternativa y financiación con sede en Murcia.
Candina no ha ofrecido detalles de los términos económicos del acuerdo, pero sí ha aclarado que "está en la misma dimensión" que el que mantuvieron los diez últimos años con Lointek.
Gerardo Candina, presidente del Gernika KESB
Hemos vivido el momento más crítico de nuestra historia
"Este es acuerdo básico para el Gernika. Hemos vivido el momento más crítico de nuestra historia cuando nos quedamos sin el anterior patrocinador. Para seguir creciendo necesitábamos encontrar una empresa que creyera en este proyecto tanto como nosotros y desde el primer momento Inversus nos transmitió esa confianza", ha resaltado.
El presidente confía en que a final de la temporada 2026-27 se ejecute la cláusula de renovación del contrato que figura en el acuerdo.
"Nos tenemos que conocer y ver que esto es interesante para ambas partes. En principio el patrocinio es para un año, pero entiendo que esa cláusula se va a hacer efectiva y espero que este matrimonio siga durante muchos años", ha deseado Candina.
Por su parte, José Joaquín Vicente ha valorado que más allá del soporte económico para su empresa el objetivo de este patrocinio es "estar presentes, formar parte de la de la comunidad y apoyar los valores" que comparten con el club.
"Entiendo que los objetivos que se ha marcado este año el Gernika son competir en la Copa de la Reina y entrar nuevamente en Europa. Venimos con el ánimo no solo de poner el nombre en las camisetas sino intentar sumar e ir de la mano para conseguir objetivos. Venimos para ser parte del proyecto", ha incidido Vicente.
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