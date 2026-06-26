La pívot Aronette Vonleh renueva con el Gernika KESB

El Gernika KESB anunció que la pívot estadounidense Aronette Vonleh ha renovado su contrato por una temporada y se convierte así en la cuarta jugadora confirmada por el equipo vizcaíno para la campaña 2026-27.

Además de Vonleh, de 22 años y 1,91 de altura, el club vasco ha cerrado las renovaciones de la base Ane Olaeta y de la escolta Ángela Salvadores y el fichaje de la base catalana Estel Puiggros, además del de su nuevo técnico, Franky García.

La interior americana llegó a Maloste el pasado mes de enero procedente del Hozono Global Jairis.En los 14 partidos que disputó posteriormente en Gernika Vonleh firmó 7,6 puntos y 3,6 rebotes en 18 minutos.

Desde el club defienden que “Vonleh aportará presencia, energía e intensidad al juego interior del Gernika KESB, además de una importante capacidad física para ayudar al equipo en ambos lados de la pista. Su regreso refuerza una plantilla que continúa tomando forma con el objetivo de representar los valores del club: trabajo, compromiso, ilusión y entrega”.

La jugadora también ha mostrado gran entusiasmo por volver: “Vuelvo, pero esta vez para el año entero. Estoy deseando volver a ver a la Marea Granate”, ha manifestado.