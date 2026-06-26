La pívot Aronette Vonleh renueva con el Gernika KESB
El Gernika KESB anunció que la pívot estadounidense Aronette Vonleh ha renovado su contrato por una temporada y se convierte así en la cuarta jugadora confirmada por el equipo vizcaíno para la campaña 2026-27.
Además de Vonleh, de 22 años y 1,91 de altura, el club vasco ha cerrado las renovaciones de la base Ane Olaeta y de la escolta Ángela Salvadores y el fichaje de la base catalana Estel Puiggros, además del de su nuevo técnico, Franky García.
La interior americana llegó a Maloste el pasado mes de enero procedente del Hozono Global Jairis.En los 14 partidos que disputó posteriormente en Gernika Vonleh firmó 7,6 puntos y 3,6 rebotes en 18 minutos.
Desde el club defienden que “Vonleh aportará presencia, energía e intensidad al juego interior del Gernika KESB, además de una importante capacidad física para ayudar al equipo en ambos lados de la pista. Su regreso refuerza una plantilla que continúa tomando forma con el objetivo de representar los valores del club: trabajo, compromiso, ilusión y entrega”.
La jugadora también ha mostrado gran entusiasmo por volver: “Vuelvo, pero esta vez para el año entero. Estoy deseando volver a ver a la Marea Granate”, ha manifestado.
Te puede interesar
La base catalana Estel Puiggros, primer fichaje del Gernika KESB
Puiggros, que llega procedente del Unicaja Mijas, se convierte así en la tercera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno que dirigirá Franky García, tras la también base Ane Olaeta y la escolta Ángela Salvadores.
Ángela Salvadores continuará una temporada más en Gernika KESB
Ane Olaeta renueva con el Gernika KESB para la temporada 2026-2027
Ane es la primera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno, tras anunciar que Franky García es el nuevo entrenador.
Franky García será el nuevo entrenador del Gernika KESB
Además, Mikel Retolaza y Maialen Markuerkiaga serán sus ayudantes durante la temporada 26-27 en la Liga Endesa.
El Gernika KESB confirma que participará en la Liga Femenina Endesa de la temporada 2026-2027
Tras hacer frente al “reto económico” que ha supuesto la marcha de Lointek, patrocinador principal del club en los últimos años, el Gernika KESB ha anunciado que, en la próxima temporada, “volverá a vestir la camiseta de la Liga Femenina Endesa”.
Laura Westerik no seguirá en el Gernika KESB
La jugadora neerlandesa ha permanecido durante dos temporadas en el club vizcaíno, al que llegó desde el IDK Euskotren.
Lucas Fernández no seguirá como entrenador del Gernika
El entrenador manchego dejará el equipo a final de temporada, tras tres cursos en el cargo.
Lointek dejará de patrocinar al Gernika KESB al final de la temporada 2025-2026
El club vizcaíno ha confirmado que ha iniciado “conversaciones con distintas entidades y empresas”, con el objetivo de “incorporar un nuevo compañero de viaje que dé nombre al equipo en la Liga Femenina Endesa, en esta nueva etapa”.
El Lointek Gernika ficha a Isabelle Bourne, hasta el final de la temporada 2025-2026
La jugadora australiana llega al equipo vasco desde la Liga de Australia, donde, en la última temporada, ha promediado 16 puntos y 5,4 rebotes por partido.