La base catalana Estel Puiggros, primer fichaje del Gernika KESB
El Gernika KESB ha anunciado el fichaje de la catalana Estel Puiggros, base de 25 años y 1,76 de altura que llega procedente del Unicaja Mijas, de Liga Femenina Challenge.
Puiggros se convierte así en la tercera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno que dirigirá Franky García, tras la también base Ane Olaeta y la escolta Ángela Salvadores.
Internacional en categorías inferiores, la jugadora de Manresa se formó en el Segle XXI antes de completar su etapa universitaria en Estados Unidos con el Ball State Cardinals, equipo con el que compitió en la División I de la NCAA.
A su regreso en la campaña 2024-25 jugó en el Recoletas Zamora antes de su paso por Málaga, donde promedió 8,2 puntos y 3,2 rebotes en 23 minutos por partido.
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Ane es la primera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno, tras anunciar que Franky García es el nuevo entrenador.
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Además, Mikel Retolaza y Maialen Markuerkiaga serán sus ayudantes durante la temporada 26-27 en la Liga Endesa.
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Tras hacer frente al “reto económico” que ha supuesto la marcha de Lointek, patrocinador principal del club en los últimos años, el Gernika KESB ha anunciado que, en la próxima temporada, “volverá a vestir la camiseta de la Liga Femenina Endesa”.
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La jugadora neerlandesa ha permanecido durante dos temporadas en el club vizcaíno, al que llegó desde el IDK Euskotren.
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