La base catalana Estel Puiggros, primer fichaje del Gernika KESB

El Gernika KESB ha anunciado el fichaje de la catalana Estel Puiggros, base de 25 años y 1,76 de altura que llega procedente del Unicaja Mijas, de Liga Femenina Challenge.

Puiggros se convierte así en la tercera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno que dirigirá Franky García, tras la también base Ane Olaeta y la escolta Ángela Salvadores.

Internacional en categorías inferiores, la jugadora de Manresa se formó en el Segle XXI antes de completar su etapa universitaria en Estados Unidos con el Ball State Cardinals, equipo con el que compitió en la División I de la NCAA.

A su regreso en la campaña 2024-25 jugó en el Recoletas Zamora antes de su paso por Málaga, donde promedió 8,2 puntos y 3,2 rebotes en 23 minutos por partido.