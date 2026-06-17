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Gernika KESBk 2026-2027 denboraldiko Endesa Ligan parte hartuko duela baieztatu du

Azken urteotan klubaren babesle nagusia izan den Lointekek ez jarraitzea ekarritako “erronka ekonomikoari” aurre eginda, Gernika KESBk iragarri du hurrengo denboraldian, “berriro ere, emakumezkoen Endesa Ligako elastikoa" jantziko duela.

Ane Olaeta (Lointek Gernika)

Gernika KESB Endesa Ligan arituko da hurrengo urtean. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gernika KESBk baieztatu du, asteazkenean, 2026-2027 denboraldiko emakumezkoen Endesa Ligan parte hartuko duela. Azken urteotan klubaren babesle nagusia izan den Lointekek ez jarraitzea ekarritako “erronka ekonomikoari” aurre eginda, Gernika KESBk, prentsa ohar baten bidez, iragarri du hurrengo denboraldian, “berriro ere, emakumezkoen Endesa Ligako elastikoa" jantziko duela.

Gernika KESBren testuak zehaztu duenez, “kluba buru-belarri aritu da, azken asteean, egoera berri honi heltzeko, lehen taldeak Estatuko emakumezkoen saskibaloiaren goreneko mailan lehiatzen jarraitu ahal izateko moduen bila. Ahalegin horri esker, Gernika KESBk datorren denboraldian, berriro ere, emakumezkoen Endesa Ligako elastikoa jantziko du; hala, kirol proiektuari eutsiko dio, bai eta harrobiarekin duen konpromisoari, Fenomenoak eta Saski Eskola kontuan izanda”.

Klubak esker ona agertu die “erakundeei, babesleei eta laguntzaileei, erakutsitako inplikazioagatik eta babesagatik, bereziki zailak izan diren une hauetan. Haien konfiantza izan dugu, eta hori ezinbestekoa izan da aurrera egiteko. Bizkaiko, Gernika-Lumoko eta Busturialdeko enpresa- eta gizarte-ehunaren betebeharra sendotu egin da, eskualdeko emakumezkoen saskibaloiaren euskarri gisa”.

Azkenik, Gernika KESBk deia luzatu die bazkideei, zaleei eta gizarte osoari, “datorren denboraldiari begira indarrak batzen" jarraitzeko, taldearen azken urteotako "historiako erronka ekonomiko handienetako bati aurre egin" beharko diote eta.

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